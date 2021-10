Xavi Pascual, realist la finalul meciului Dinamo – Porto: “Nu uitaţi că suntem cea mai slabă echipă a grupei!”

Dinamo a pierdut la un gol confruntarea cu . A fost o confruntare pe muchie de cuţit, tranşată în ultimul minut când lusitanii au reuşit să înscrie şi să se apere perfect la ultima fază.

Xavi Pascual, realist la finalul meciului Dinamo – Porto

Pentru “dulăi” este o înfrângere dureroasă, în condiţiile unui joc echilibrat, în care elevii lui Xavi Pascual au avut şansele lor. Antrenorul iberic al celor de la Dinamo a felicitat Porto după victorie şi a precizat că Dinamo este cea mai slabă echipă din grupă şi trebuie să se ridice de fiecare dată la nivelul adverasarilor:

“Vreau să felicit Porto pentru victorie, în primul rând. Nu am ce să le reproşez băieţilor, ei au dat totul , 100%. Nu este rezultatul pe care l-am dorit, dar sunt mulţumit de atitudinea pe care au arătat-o băieţii.

“Să nu uităm că Dinamo este cea mai slabă echipă a acestei grupe din EHF Champions League”

Ok, am câştigat împotriva lui Kielce şi toată lumea se gândea că Dinamo va ajunge în Final Four. Dar să nu uităm că Dinamo este cea mai slabă echipă a acestei grupe din EHF Champions League.

Trebuie să muncim în continuare şi să încercăm să ne ridicăm la nivelul acestor echipe. De mâine dimineaţa ne întoarcem la treabă şi încercăm să fim mai buni la ora următorului meci”, a spus Xavi Pascual după meci.

Dinamo, confruntare şoc împotriva Barcelonei!

Pentru Dinamo urmează un meci teribil în grupele . Xavi Pascual se întoarce acasă şi va juca pentru prima dată din postura de adversar al Barcelonei, club pe care l-a condus între 2009 şi 2021.

Galeria lui Dinamo a fost la înălţime şi în Sala Polivalentă cântând pe tot parcursul meciului. Javier Humet a spus la finalul confruntării că a fost un pic mai dificil să schimbe arena, în condiţiile în care Sala Dinamo este “casa dulăilor”:

“Poate a fost un pic mai dificil să jucăm într-o sală nouă. Suntem obişnuiţi în sala noastră, acolo fanii noştri fac mereu o atmosferă extraordinară. Dar i-am avut alături şi la Polivalentă şi sprijinul lor a fost foarte important şi astăzi”, a spus Humet.

Lecţie de fair play din partea celor de la Porto!

Cei de la Porto au oferit la finalul confruntării o lecţie de fair play. Handbaliştii au rămas pe teren până în momentul în care fanii au încheiat de cântat imnul de final. Apoi, lusitanii i-au aplaudat pe ultraşi.

Dinamo este pe locul 6 în grupa B cu două puncte. Este o grupă extrem de echilibrată, în care niciuna dintre echipe nu a acumulat punctaj maxim după primele trei meciuri.

Clasament grupa B:

Marile favorite ale grupei au pierdut în această etapă. Barcelona a pierdut în deplasarea din Ungaria cu Veszprem, în timp ce PSG a încheiat la egalitate confruntarea cu Flensburg.