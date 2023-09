Dinamo – FC U Craiova, în etapa 9 din SuperLiga. Cum arată echipele de start

Dinamo: A. Golubovic – Lucas, Bena, Homawoo – C. Costin, A. Bani, Larrucea, C. Ilic, Amzăr – Ghezali, Politic. Rezerve: Dujmovic, De Moura, I. Roșu, Gregorio, Țîră, Borcea, Abdallah, Giafer, R. Grigore. Antrenor: Ovidiu Burcă.

Meciul Dinamo – FC U Craiova 1948 are loc vineri, 15 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. „Câinii” vin după ce au fost efectiv puși la pământ de Rapid în derby cu scorul de 4-0, iar oltenii au un moral bun, ca urmare a succesului neașteptat de clar obținut pe teren propriu în fața umbrei campioanei ediției precedente, Farul, exact la diferența cu care a pierdut Dinamo în Giulești.

Unde se joacă meciul Dinamo – FC U Craiova, în etapa 9 din SuperLiga

Întâlnirea Dinamo – FC U Craiova 1948 se dispută vineri, 15 septembrie, de la ora 21:30, dar nu pe stadionul Arcul de Triumf, al cărui gazon i-a nemulțumit serios pe jucătorii „câinilor” la ultimul meci desfășurat acolo în compania Petrolului și terminat la egalitate, 1-1. Noua locație va fi chiar „Arena Națională”, devenită disponibilă pentru echipele de club din Capitală după ce trecut perioada concertelor estivale derulate aici și meciurile echipei naționale în preliminariile Euro 2024.

ADVERTISEMENT

Desigur, numărul de spectatori la partida cu echipa patronată de familia Mititelu poate crește considerabil față de cele câteva mii de la jocul cu Petrolul, dar întrebarea este după acea umilință din Giulești din ultima etapă, 0-4 cu Rapid, Nu se așteaptă în nici un caz la mai mult de 15.000 de spectatori, asta în cel mai fericit caz pentru organizatorii de la Dinamo, care ar scoate venituri destul de consistente din vânzarea biletelor.

Cine transmite la TV partida Dinamo – FC U Craiova 1948

Partida Dinamo – FC U Craiova 1948 se joacă vineri. 15 septembrie, de la ora 21:30, pe „Arena Națională” din Capitală, în etapa a 9-a din SuperLiga. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona dacă veți alege să intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Vremea călduroasă se desparte cu greu de noi și prin urmare inclusiv vineri, 15 septembrie, vom beneficia de o zi frumoasă, cu cer senin pe tot parcursul ei, scutindu-ne de luarea umbrelei, pentru că nu va exista amenințare de ploaie nici un moment. Maxima zilei, la orele amiezii, va atinge 28 de grade, dar la ora 21:30 va scădea simțitor, undeva la 20 de grade, excelent pentru fotbal. Arbitru este Florin Andrei din Târgu Mureș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – FC U Craiova 1948

Dinamo joacă pentru prima oară în acest sezon pe Arena Națională, iar antrenorul mai puțin mijlocașul spaniol Dani Iglesias, care încă nu este refăcut. Nici prezența omului care a ținut atacul lui Dinamo în Liga 2, francezul Ghezali, nu este sigură.

ADVERTISEMENT

FC U Craiova 1948 vrea să arate că este clubul unde disciplina contează enorm și prin urmare la acest meci care a comis un act de indisciplină și a fost scos din lot pentru partida de la București. În rest, vor evolua oamenii obișnuiți, Craiova fiind una dintre echipele cu cei mai puțin jucători folosiți.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – FC U Craiova 1948

Dinamo – FC U Craiova 1948 este un meci extrem de echilibrat pentru casele de pariuri. Care acordă cota de 2,45 pentru victorie echipei vizitatoare, în timp ce pentru „câini” cota ajunge la 2,90. Diferențele nu sunt deloc mari, ceea ce sugerează echilibrul aproape total pentru bookmakeri. Care consideră că oaspeții au mai multă experiență.

Șansă dublă „X2” are cotă de 1,40, iar șansă dublă „1X” are cotă 1,45. Un gol marcat de olteni valorează 1,35, în timp ce o mușcătură a „câinilor” are cotă de 1,40. Dacă se vor marca minim două goluri în această partidă cota va fi de 1,40.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burcă, spune că jucându-se pe Arena Națională poate fi un lucru bun, dar trebuie luat în considerare și faptul că aici s-au disputat în interval de 72 de ore cele două meciuri ale echipei naționale și gazonul ar putea avea de suferit.