Dinamo, pas uriaș spre salvarea de la faliment! Doi sponsori importanți vor investi la echipă. Exclusiv

Dinamo are probleme mari în atragerea de noi investitori, mai ales , însă conducerea „câinilor” este aproape să securizeze o parte din bugetul echipei pentru sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1.

Unibet, principalul sponsor al lui Dinamo, aproape să prelungească înțelegerea cu „alb-roșiii”

FANATIK a aflat că negocierile pentru prelungirea înțelegerii dintre Dinamo și sponsorul principal Unibet sunt destul de avansate. Actualul contract expiră pe 30 iunie 2022, însă este foarte probabil ca acest parteneriat să fie prelungit.

ADVERTISEMENT

De altfel, noul om de marketing de la Dinamo, Dan Giuraniuc, a fost director de marketing chiar la Unibet și cunoaște foarte bine acest subiect: „Eu vin din Unibet, care e partenerul principal al lui Dinamo și cunosc foarte bine care a fost situația în ultimii trei ani. Contractul cu Unibet era legat într-adevăr și de jucarea meciurilor lui Dinamo pe Național Arena. Din păcate, foarte curând nu se poate juca acolo, dar au fost și alte probleme”, a dezvăluit acesta într-o discuție exclusivă cu FANATIK.

Deși dinamoviștii se temeau că Unibet nu va mai continua parteneriatul, lucrurile se pare că sunt pe cale să se normalizeze: „Suntem în discuții avansate cu Unibet. Ei vor fi prima opțiune pentru Dinamo și ne dorim să continue alături de noi. Eu am fost la Unibet, știu care sunt nevoile lor și care au fost lipsurile pe parcursul acestor trei ani. Așa că pot veni în întâmpinarea lor pentru umplerea acestor lipsuri, astfel încât în următoarea perioadă lucrurile să se clarifice.

ADVERTISEMENT

Voi încerca să îndrept lucrurile, iar Unibet are o strategie bine pusă la punct. Cu siguranță și așteptările lor sunt mult mai mari. Vor exista de acum încolo raportări lunare către toți partenerii, cu apariții de presă și TV cu Dinamo, așa cum se face în orice business sănătos. Nu va fi un parteneriat doar cu numele”.

Și sponsorul tehnic Macron își va prelungi contractul cu Dinamo

Dinamo a avut datorii de circa 300.000 de euro către sponsorul tehnic Macron. detalii despre comanda de 30.000 de tricouri făcută de Pablo Cortacero, care însă nu a mai fost onorată, în valoare de alți 50.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„Cu Macron s-a ajuns la o înțelegere și avem susținerea lor. Momentan discuția este între Răzvan Zăvăleanu și Florin Răducioiu și am primit și eu corespondența de e-mail. Vor fi chemați și cei de la DDB pentru a alege design-ul echipamentului pentru sezonul viitor. Vom merge în continuare cu Macron și trebuie să vină și ei cu niște propuneri pentru echipament”, a mai explicat acesta.

Unibet ar putea mări bugetul de sponsorizare al lui Dinamo

Din informațiile FANATIK, Unibet contribuie în acest moment la bugetul clubului cu aproximativ 300.000 de euro pe sezon. Conducerea „câinilor” și-ar fi dorit ca suma să fie majorată cu 200.000 de euro, însă cel mai probabil noul contract va fi în jur de 400.000 de euro pe an.

ADVERTISEMENT

Dinamo are însă și un plan B în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Unibet: „Nu vă ascund faptul că suntem în discuții și cu alți parteneri posibili. Unibet este prima opțiune în continuare, după care ne vom pune la masă cu toată lumea. Vor prima interesele lui Dinamo”, a mai dezvăluit pentru site-ul nostru directorul de marketing al „câinilor”.

ADVERTISEMENT

Ba, mai mult, Dinamo ar putea avea în sfârșit și un sponsor care să apară pe spatele echipamentului „alb-roșiilor”: „Dinamo nu are pe nimeni pe spate și am lansat câteva propuneri. Am vorbit și cu Bobby Durbac pentru un sponsor non-beting și să îi oferim bonus tot acest final de sezon, pentru a semna cu noi pe următorii doi-trei ani”, a explicat Dan Giuraniuc.