Dinamo, pierdere importantă pentru baraj. Ce suspendare au primit Balthazar Pierret și Răzvan Grădinaru

Balthazar Pierret și Răzvan Grădinaru au fost eliminați în meciul câștigat în deplasare cu FC Botoșani, iar Mihai Stoica cerea trei etape de suspendare pentru fostul jucător al FCSB.

Câte etape de suspendare au primit Balthazar Pierret și Răzvan Grădinaru

Balthazar Pierret a fost cel mai bun jucător al lui Dinamo în meciul cu FC Botoșani, când a reușit să înscrie două goluri, însă a fost eliminat în minutul 45, după ce a fost al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Eliminarea mijlocașului francez a fost extrem de stupidă și s-a produs chiar după ce a înscris. Pierret a fost lovit de Pap, portarul lui FC Botoșani, care a încercat să boxeze balonul și a ieșit în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale. Jucătorul a intrat însă pe teren fără să primească acceptul arbitrului și a văzut al doilea galben.

Banca lui Dinamo a protestat, antrenorul Sebastian Moga fiind și trimis în tribune. Iată decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF: „AFC Botoșani vs. Dinamo 1948 SA – Eliminări: Pierret Balthazar Jean Philippe Marie (Dinamo), Moga Ioan Sebastian (antrenor Dinamo), Grădinaru Răzvan Toni (Dinamo) – În baza art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Pierret Balthazar Jean Philippe Marie cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei”.

ADVERTISEMENT

Răzvan Grădinaru va rata primul meci de la barajul de menținere în Liga

Răzvan Grădinaru a primit două etape de suspendare după ce a înjurat un adversar și a fost eliminat în prelungirile meciului de la Botoșani:

„În baza art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Grădinaru Răzvan Toni cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 3.000 lei; În baza art. 53.1 și 2 din RD, se sancționează antrenorul Moga Ioan Sebastian cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 360 lei”.

ADVERTISEMENT

„Grădinaru nu poate juca bine niciodată. L-am avut, îl ştiu, acoperă mai multe posturi, dar Matei ia decizii, e un jucător cu care se ajunge la poartă. E singurul jucător de creaţie de la Dinamo.

„Ai câştigat. Ce cauţi acolo să te cerţi, să iei roşu (n.r. – Grădinaru)? Trei etape minimum ia, dacă se respectă regulamentul disciplinar”, a comentat Mihai Stoica .

ADVERTISEMENT

Dinamo are șanse mari să joace barajul cu Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a pierdut pe teren propriu cu 2-1 împotriva lui Hermannstadt, iar sibienii sunt .

ADVERTISEMENT

Astfel, Dinamo are șanse mari să joace la baraj cu „frații” de la U Cluj, galeriile celor două echipe fiind înfrățite. Cu o etapă înainte de finală, Hermannstadt are trei puncte în plus față de clujeni.

În ultima etapă, „șepcile roșii” vor juca în deplasare cu Concordia Chiajna, în timp ce AFC Hermannstadt va juca pe teren propriu cu CSA Steaua.