Dinamo și-a plătit datoriile către foștii jucători: „S-au închis toate cele cinci proceduri!”

Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii lui Dinamo, a anunțat că gruparea „alb-roșie” a achitat toate datoriile către cei cinci jucători din cauza cărora exista interdicția la transferuri, iar pentru ridicarea acesteia nu ar mai fi de parcurs decât câțiva pași simpli.

„Noi ne-am făcut datoria, acum urmează ca adminsitratorul special să facă procedurile pentru ridicarea interdicției. S-au închis toate cele cinci proceduri. Noi am spus ce o să facem și asta am făcut. Exact ceea ce am comunicat, asta am și făcut. Era o procedură pe care ne doream s-o facem altfel.

Noi n-avem ce să facem, acum jucătorii trebuie să confirme la FIFA că și-au primit drepturile și să se facă procedura din partea clubului, prin administratorul special. Teoretic, mâine toți jucătorii vor face adresa către FIFA. Mai departe, nu ține de noi”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru