Dinamo se reinventează! Planul îndrăzneț prin care „alb-roșiii” vor să revină în elita fotbalului românesc. Surprize mari pregătite începând cu 6 aprilie. Exclusiv

Dinamo se află într-o situație sportivă și financiară destul de dificilă, însă clubul încearcă să revitalizeze un domeniu neglijat până în acest moment: marketing-ul. FANATIK a aflat în exclusivitate că Dan Giuraniuc este noul director de marketing al clubului, fiind adus de Răzvan Zăvăleanu, și a pus la punct o strategie extrem de ambițioasă pentru următorii trei ani

Interviu FANATIK cu Dan Giuraniuc, noul director de marketing al lui Dinamo: „Cred că ne putem asigura un procent important din buget!”

Dan, de ce ce ai ales să vii la Dinamo?

– Eu vin de la Unibet, unde am fost director de marketing și am lucrat și la Mozzart Bet. Sunt suporter al lui Dinamo de la șase ani și chiar am jucat o perioadă la juniori, m-am antrenat și cu Marius Niculae. Dar am renunțat la fotbal, deși la Dinamo eram unul dintre cei mai buni din grupa de ’83, a lui Florea Dumitrache.

Ce te-a convins să vii la Dinamo? Un club fără un departament de marketing în ultimii ani…

– Sunt de doar două săptămâni la Dinamo, dar deja am intrat în pâine și e jobul la care vin cu cea mai mare plăcere. Am vorbit cu Răzvan Zăvăleanu și el m-a convins să vin, pentru că el se ocupă acum de tot ce se întâmplă la Dinamo și am primit mână liberă pentru tot ceea ce ține de marketing la club. Dinamo are nevoie de parteneri puternici, de un pic de implicare și în proiecte, în presă și la TV. Am avut un meci amical acum cu Zimbru Chișinău pe care am reușit să îl ducem pe Digi Sport. Adică lucrurile încep să se miște.

Nu vor exista impedimente legate de implementarea strategiei de marketing la Dinamo în următorii doi ani, iar Răzvan Zăvăleanu m-a asigurat de acest lucru. Peste el nu se poate trece la Dinamo, pentru că este reprezentantul administratorului judiciar. Cât timp eu sunt lângă el și el lângă mine se vor întâmpla lucruri bune la Dinamo!

Dan Giuraniuc, creatorul „O zi la Dinamo”: „Va semăna cu proiectul celor de la Atletico Madrid”

Povestește-mi despre …

– E o campanie de reactivare și de atingere a publicului tânăr pe care am inițiat-o. Pentru prima apariție am avut 5 youtuberi. Majoritatea sunt foști jucători de FIFA și care au împreună sute de mii de urmăritori. E un proiect care e abia la început și pe care l-am inițiat. Îi cunosc de mult timp pe Teo, Tudor Buțan, XBraker, Cristi și Diez. Am venit să fac o mică revoluție din punct de vedere al marketing-ului la Dinamo.

„O zi la Dinamo” va fi însă destinat și suporterilor lui Dinamo, doar că va începe din sezonul viitor. E o presiune mare pe toată lumea în acest moment. Va semăna cu proiectul celor de Atletico Madrid, unde suporterii au fost primiți în cantonament și au stat o zi întreagă alături de fotbaliști. Se va întâmpla și la Dinamo asta. Vom avea acțiuni de premiere la meciuri și tricouri semnate de jucători chiar și la posturile TV vor ajunge. Vor fi foarte multe activități în următorii doi ani.

Ce planuri mai ai la Dinamo?

– Business planul a fost făcut pe patru tipuri de proiecte. Primul se referă la reactivarea suporterilor, pentru că Dinamo are cel puțin 14% din procentul de microbiști din România, însă mulți dintre ei sunt deconectați în acest moment. Știi cum e: schimbi nevasta, religia, dar nu și echipa de fotbal! (n.r. râde) Suporterii lui Dinamo vor putea să se aboneze la o adresă de newsletter și vor primi conținut personalizat, bilete la meciuri și multe lucruri. Al doilea proiect este legat de sponsorship-ul la Dinamo. În momentul de față nu pot să spun că a fost defectuos, dar a suferit destul de mult. Eu vin din și cunosc foarte bine care este situația în ultimii trei ani.

Al treilea punct ar fi activarea canalelor de social media la un alt nivel, postări simple și am făcut niște parteneriate de tip barter, pentru că nu avem nici foarte mult resurse financiare. E un câștig de ambele părți. O să dăm drumul puternic și la canalul de Youtube al lui Dinamo, pregătim multe surprize! Al patrulea punct se referă la rapoartele de activitate către partenerii lui Dinamo. Vor exista de acum încolo raportări lunare către toți partenerii, cu apariții de presă și TV cu Dinamo așa cum se face în orice business sănătos. Nu va fi un parteneriat doar cu numele.

Dan Giuraniuc: „Dinamo va avea un business plan complet pe tot ce înseamnă marketing în următorii trei ani!”

Ce înseamnă în acest moment departamentul de marketing al lui Dinamo?

– Deocamdată înseamnă eu (n.r. râde). Voi fi în următorii doi ani la Dinamo și deocamdată mă voi ocupa eu împreună cu Ionel Culina. Vom vedea dacă vom mai putea aduce și alți oameni, însă sunt foarte încrezător că Dinamo în următorii ani va putea să își asigure un procent important din buget din marketing. Vom avea un brand ID foarte puternic la Dinamo și lucrurile se vor face ca la carte, un tot unitar pe o singură strategie.

Cum vezi strategia pe termen lung legată de marketing?

– Eu cred că Dinamo își poate asigura un procent destul de serios din marketing, pentru că în România până acum nu a existat niciun proiect clar pe marketing sportiv, la nicio echipă! Handbalul feminin prin CSM București sau handbalul de la Dinamo, mai nou, sunt exemple bune de marketing sportiv. La Dinamo vor sta altfel lucrurile de acum încolo. Vom face un calendar de evenimente, estimări de sume, deci și un buget aproximativ. Va fi un business plan complet pe tot ce înseamnă marketing la Dinamo în următorii trei ani!

Dinamo își lansează în sfârșit site-ul și va avea și un magazin online: „Lansarea va fi pe 6 aprilie”

Ce vești bune ne mai dai? Ce pregătește Dinamo în curând?

– Pe 6 aprilie va fi în sfârșit lansat site-ul oficial al clubului. Avem o firmă cu care am bătut deja palma, au plecat deja materialele către ei. E o agenție cunoscută, IQ Agency, și în același timp va fi finalizat și magazinul online al clubului. Nu va fi însă lansat deocamdată. E posibil să facem și un eveniment de lansare.

Ca director de marketing, cât de importantă crezi că e relația cu DDB?

– E musai! Cu o parte dintre membrii mai cunoscuți i-am întâlnit deja. Și pe „Tata” Nițu și pe domnul Iuhasz. Am fost în aceeași lojă la meciul cu Sepsi. Fără ei și fără DDB aproape că nu se pot întâmpla lucrurile! Ei sunt oarecum motorul în ceea ce înseamnă fani. Relația cu DDB-ul va fi cu siguranță foarte importantă.

Câți bani a pierdut Dinamo din marketing în ultimii ani: „Suma putea fi cel puțin dublă”

Câți bani crezi că a pierdut Dinamo din marketing în ultimii ani?

– Îmi e greu să estimez, dar cred că suma putea fi cel puțin dublă față de cât face Dinamo în acest moment, adică în jur de 500.000 de euro, doar din sponsorizări. Nu am făcut o simulare pe tot ce înseamnă suporteri pentru că aici sunt mai mulți factori care influențează.

Cum afectează strategia de marketing o eventuală retrogradare?

– Eu nu îmi fac probleme! Sincer, toate scenariile financiare sunt doar cu Dinamo în prima ligă. Trebuie să facem și o strategie pentru liga a doua, însă momentan nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Pentru sezonul viitor există o proiecție și o strategie, singurul semn de întrebare fiind rezultatul sportiv din acest sezon.

„Dinamo are estimări în acest moment de 700-800.000 de euro din partea sponsorilor pentru sezonul viitor”

Ce buget de marketing are sau va avea Dinamo?

– Nu există un buget fix, pentru că s-au tot schimbat oamenii care s-au ocupat de asta. Problema cea mai mare e că nu s-au făcut simulări financiare realiste, pe care poți să construiești și un buget. Dacă nu știi cât poate produce Dinamo din marketing într-un an, îți e și foarte greu să aloci un buget de marketing. E o situație mai complicată. Dinamo are estimări în acest moment de 700-800.000 de euro din partea sponsorilor pentru sezonul viitor, dintre care 4-6% să meargă către marketing, deci undeva la 40-50.000 de euro.

Nu e puțin 800.000 de euro pentru un club ca Dinamo?

– Este, dar planul e făcut cu o creștere accelerată în fiecare sezon de 20-25%. Acum depinde foarte mult și de rezultatele sportive. Dacă Dinamo va reuși să urce în clasament de la an la an, va avea o creșteră majoră din toate punctele de vedere. Din păcate, marketingul este strâns legat și de partea sportivă.

„Câinii” își deschid magazin oficial în Veranda Mall: „Macron rămâne alături de Dinamo”

Am înțeles că Dinamo va avea un nou magazin oficial…

– Dinamo va avea un magazin oficial în Veranda Mall. Suporterii vor putea găsi acolo tricouri oficiale și multe altele, tot ce ține de Dinamo. Macron rămâne alături de Dinamo. Materialele vor pleca din clubul Dinamo și toate încasările se vor întoarce în club, bineînțeles în parteneriat cu Macron. Însă vor fi și cei din DDB în acest parteneriat și se vor putea cumpăra și tricourile negre de joc inscripționate cu DDB.

Cât de mare e provocarea asta pentru tine? Ai venit la Dinamo într-o perioadă în care marketing-ul lipsește cu desăvârșire…

– Fără îndoială e cea mai mare provocare pentru mine. Îi spuneam și lui Răzvan Zăvăleanu că financiar am acceptat o ofertă mai mică să vin la Dinamo. Este o provocare personală foarte mare. Eu îmi doream de mult să ajut Dinamo și chiar în urmă cu câțiva ani i-am lansat o invitație la o discuție lui Ionuț Negoiță, însă nu am primit niciun răspuns. Dinamo are nevoie de foarte multe îmbunătățiri pe zona de marketing.

Cea mai mare provocare: „Partenerii și-au pierdut încrederea că Dinamo poate avea un marketing serios”

Ce te-a surprins la Dinamo sau ce ți se pare cel mai dificil de realizat acum?

– Convingerea tuturor partenerilor actuali și viitori că Dinamo va avea un marketing serios în anii următori. Sponsorii și-au pierdut încrederea și au fost foarte dezamăgiți de tot ceea ce s-a întâmplat la Dinamo pe acest domeniu. Nu cred că există parteneri care să fi plecat mulțumiți. Acesta e cel mai mare impediment și de aici și problema legată de sume și bugete.

Dacă în trecut Dinamo atrăgea un sponsor de 800.000 de euro, acum abia dacă atrage un sponsor de 350.000-400.000 și ăla chinuit! Ăsta e pionul principal, pentru că dacă ai bani poți să faci multe. Orice parteneriat se stinge la un moment dat dacă nu au ambele părți de câștigat.

Noul stadion Dinamo ar putea propulsa marketing-ul în prim plan la club: „Face parte din obiectivele noastre”

Cât de implicați vor fi jucătorii în strategia de conținut și comunicare?

– Foarte implicați! Deja au început interviurile și vor fi solicitați din ce în ce mai mult, pentru că ei sunt imaginea lui Dinamo, chiar dacă echipa e într-o situație dificilă. Vom avea multe acțiuni cu ei și am avut o discuție în vestiar cu ei. Am încercat să îi fac să înțeleagă că Dinamo are nevoie de bani pentru a supraviețui și nu e suficient doar să intre pe teren. Cea mai bună dovadă e proiectul „O zi la Dinamo” și care se va desfășura în fiecare lună.

Există o strategie legată și de noul stadion Dinamo?

– Face parte din obiectivele noastre. Am discutat și despre asta și facem toate eforturile să jucăm pe stadionul Arcul de Triumf. E prima opțiune și sper să găsim înțelegere la MTS. Poate vom putea juca cele două-trei derby-uri pe Național Arena. Cu siguranță un nou stadion Dinamo ar genera venituri și mai mari din punct de vedere al marketingului.