Dinamo și Oțelul, loturi de peste 6 milioane de euro! „Putem să râdem de transfermarket?”

Formația din Ștefan cel Mare a adus jucători liberi de contract și concurează cu Oțelul. Gălățenii, la rândul lor, se pot mândri cu o cotă asemănătoare.

Transfermarket a oferit cote bune jucătorilor lui Dinamo și Oțelul

“Dacă socotim că aceste două loturi sunt cel mai apropiate ca valoare de Dinamo. Cred că țin și minte și cifrele. 6,1 milioane Oțelul și 6,5 Dinamo, ca să înțelegem. Valoarea totală a lotului, dacă punem la 30 de oameni”, a declarat Andrei Vochin.

“Dinamo și Oțelul au loturi de 6 milioane pe transfermarket? Îmi dai voie să râd? Nu de Oțelul și Dinamo, ci de Transfermarket. Dacă jucătorii lui Dinamo și Oțelul valorează 6 milioane înseamnă că mă apuc de fotbal.

Niciunul nu e jucător mai mult de 200.000. Nu vreau să par lipsit de respect, apropo de ce s-a întâmplat cu zăpada de la Galați, băieții merită admirația la cum au jucat și cei de la Galați și cei de la Craiova.

Eu vorbesc strict fotbalistic. Nu vreau să sune lipsit de respect. Eu iubesc jucătorii ăștia pentru că ne pun pâinea pe masă. Dar când aud că Oțelul sau Dinamo au lot de 6 milioane de euro”, a spus Horia Ivanovici.

Oțelul, peste Dinamo în clasament

În ciuda cotei oferite de transfermarket, Dinamo nu o duce prea bine. Oțelul, pe de altă parte, rezistă eroic în clasament. Gălățenii sunt la mijlocul clasamentului cu 20 de puncte.

“Adică multe milioane de euro, mă abțin să nu râd isteric. Nu sunt jucători la cum arată mai mult de 100.000-200.000 de euro. 6 miloane la Dinamo sau Oțelul? Transfermarket, lăsați pompa“, a completat Horia Ivanovici

“Hai să îți spun niște lucruri cu transfermarket. Mă lăsasem și peste 3 ani m-am căutat și eu și aveam cotă de 100.000. De trei ani mă lăsasem. A doua, când a fost acel dosar cu lotul U Cluj transferat la Petrolul.

A venit un domn procuror și ne-a zis că lotul lui U Cluj care a fost transferat gratis la Petrolul are valoare de 11,5 milioane de euro. Am întrebat de unde, iar el a spus că de pe transfermarket. Am zis să ne dea jumătate, 6 milioane de euro și îți dăm tot lotul”, a declarat Valeriu Răchită.

