Dinamo a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri de la revenirea în SuperLiga. Echipa antrenată de Zeljko Kopic . Răzvan Patriche, integralist în Gruia, a acuzat arbitrajul lui Florin Andrei.

Dinamoviștii acuză arbitrajul după înfrângerea cu CFR Cluj: „A fost sigur fault la mine. Se putea întoarce jocul!”

Înainte ca CFR Cluj să deschidă scorul în startul reprizei secunde prin Daniel Bîrligea, Răzvan Patriche a fost faultat dur de unul dintre jucătorii lui Adrian Mutu. , însă „câinii” au pierdut mingea după scurt timp.

Arbitrul nu a întors faza cu minge pentru Dinamo, iar CFR Cluj a deschis scorul pe contraatac. Răzvan Patriche susține că echipa sa trebuia să primească lovitură liberă. ”Am început bine în prima repriză.

Am avut un moment în care ne-au dominat. Am intrat la pauză, am început bine și după o fază fixă am primit gol. A fost fault la mine. Se putea întoarce jocul. A fost o decizie. A fost sigur fault la mine.

E fault clar. A dat în genunchiul meu. Ce avantaj? S-a pierdut mingea imediat. Am fost scos din joc. E decizia arbitrului”, a declarat Răzvan Patriche, la finalul meciului.

Răzvan Patriche nu este de acord cu rezultatul de pe tabelă: „Nu am făcut un meci rău”

Dinamo a început mai bine partida, însă CFR Cluj a preluat treptat conducerea jocului. După o primă repriză fără goluri, ardelenii s-au dezlănțuit în repriza secundă și au marcat de 4 ori. Răzvan Patriche crede că rezultatul de pe tabelă este nedrept.

Fundașul a pus înfrângerea și pe seama . „Rezultatul este cam dur. Nu am făcut un meci rău. Pe final ne-au prins în niște contre, după ce aveau 2-0.

Am întâlnit o echipă puternică din acest campionat. Lupta noastră nu este cu CFR, este cu celelalte echipe. Am avut și niște absenți. Sperăm să revină cât mai repede și să îi dăm drumul la treabă.

Avem nevoie de puncte. Suporterii au fost alături de noi și le mulțumesc. Este o echipă foarte iubită și oriunde jucăm o facem de parcă suntem acasă”, au fost cuvintele lui Răzvan Patriche.

Gabriel de Moura, după CFR Cluj – Dinamo 4-0: „Diferența a fost mai mare decât în realitate”

În ciuda înfrângerii cu CFR Cluj, Gabriel de Moura rămâne optimist cu privire la șansele lui Dinamo de a se salva de la retrogradare. În Gruia, brazilianul a bifat meciul cu numărul 82 la Dinamo.

„CFR e o echipă foarte bună. Am început foarte bine meciul, am avut ocazii. Apoi am început să pierdem duelurile. În repriza a doua a venit un gol, apoi a fost ce a fost. Trebuie să mergem mai departe. În trei zile avem un meci greu acasă.

Diferența a fost mai mare decât în realitate, dar urmează un meci foarte important. Mergem cu capul sus mai departe și trebuie să o batem acasă pe Hermannstadt.

În prima repriză am controlat jocul 10 minute, au fost și niște ocazii. CFR are jucători de calitate… Cred că avem o echipă foarte bună. Astăzi a fost un rezultat prost, dar înainte am avut două meciuri foarte bune, cu Farul și Oțelul. Avem șanse! Cred că avem mari șanse să scăpăm”, au fost cuvintele lui Gabriel de Moura.