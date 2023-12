Kiriță despre anunțul istoric al lui Jean Pavel cu Steaua: „Chiar așa?”. Scenariul lui Vochin: „Dacă le cumpără Becali toate acțiunile?”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, dinamovistul Giani Kiriță a reacționat după . Fostul jucător din Ștefan cel Mare nu este 100% încrezător în proiectul fostului lider al galeriei “roș-albastre”, însă așteaptă să vadă rezultatele.

Ce crede dinamovistul Kiriță despre anunțul istoric al lui Jean Pavel cu Steaua

“Începe alt scandal, altă probleme. Ca la noi în România nu e la nimeni. Se poate, de ce să nu se poată, e normal. Rămâne de văzut dacă va fi adevărat sau dacă se poate.

E un concept nou, de ce să nu se ducă. Nu cred că vorbește aiurea și, probabil, sunt niște discuții avansate. Da, cred că se poate, de ce nu”, a spus Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacțiile analiștilor FANATIK după anunțul proiectului prezentat de Jean Pavel

După anunțul proiectului prezentat de Jean Pavel, pe rând, . Adrian Ilie, Andrei Vochin și Vivi Răchită și-au exprimat părerea despre cel mai nou proiect din fotbalul românesc.

“E un drum lung până acolo și periculos rău de tot. Nu se știe ce o să se întâmple. Să nu fie ca la Dinamo. Sună bine. O să vedem dacă o să fie și frumos”, a mai spus și Adrian Ilie.

“Sunt multe obstacole. Frumoasă inițiativă. Bani foarte mulți pe hârtie. Însă, i-am văzut pe oamenii ăștia de afaceri că au un defect. Când e să bună banii cash, măsoară de vreo zece ori până să taie o dată. Sunt foarte curios dacă se aruncă lumea și dacă o să se arunce, iarăși, Gigi Becali.

Dacă CSA Steaua are suporteri mulți, ăsta este semnalul. Da domne, suntem. Nu am fost pe stadion, nu am venit la meciuri, dar vrem să ne arătăm că noi suntem. Să scoată banii și să cumpere acțiunile. Ăsta ar fi semnalul”, a fost reacția lui Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

“Nu cred pot face asta la CSA Steaua, e un impediment”

“E un impediment și nu știu dacă se poate face asta la CSA Steaua. Pentru că o societate comercială care este înființată ar trebui să preia secția de fotbal al Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Eu cred că ministerul ar trebui să dea o ordonanță în acest sens, prin care această secție să se desprindă de CSA Steaua, dar ce faci cu marca? Cu brandul Steaua? Că a zis Jean faptul că sunt 10 secții sportive evaluate la pachet.

Doar marca pe an a fost evaluată la 3.6 milioane de euro. Ca să joci în liga a doua trebuie să folosești marca. Ei ca să fie 50+1, asociația trebuie să vină cu banii ăștia. Eu nu mă bag, pentru că sunt petrolist”, a declarat Vivi Răchită.

