Dinu Maxer, dezvăluire explozivă despre divorțul de Deea Maxer: ”Am trăit cu trei femei în una”

Fostul component al trupei AXXA a făcut o explozivă despre divorțul de fosta soție. Vedeta susține că în timpul mariajului care a durat aproximativ 18 ani a trăit cu trei femei în una singură. De ce a spus asta.

Dinu Maxer, declarație incendiară după separarea de Deea Maxer. Ce a putut să spună cântărețul despre mama copiilor săi

Dinu Maxer a făcut o declarație incendiară după separarea de Deea Maxer. Renumitul cântăreț a spus că mama copiilor săi s-a schimbat radical în ultima perioadă, mai ales de când a venit pe lume fiica lor, Maysa.

În momentul în care a semnat actele de lucrurile au decurs de la sine, chiar dacă o vreme destul de lungă a luptat pentru a rămâne alături de partenera de viață care i-a dăruit doi copii. Vedeta a acceptat în cele din urmă despărțirea de brunetă.

„După divorț au existat momente de împăcare ale noastre, am trecut printr-o curbă sinusoidă care a fost foarte greu de suportat. Pentru noi nu a fost un motiv serios de genul înșelat.

Deea nu are relație cu medicul, garantez, sunt un bărbat gelos. Nici eu n-am avut (n. red. amantă), nu au fost probleme între noi de genul violență în familie, lucruri care sunt grave.

Eu am luptat până în ultimul moment, să spunem că a luptat și Deea, dar nu la aceeași intensitate ca și mine, cumva ea a înclinat balanța. Eu am trăit cu 3 femei în una. Am cunoscut-o pe Deea adolescentă.

Am cunoscut o femeie tânără, mamă, gospodină și am avut o parteneră de viață foarte mișto și femeia Deea matură, afaceristă, care își dorea altceva. Cu primele două m-am înțeles perfect.

Cu cea de-a treia am început să privim lucrurile diferit și probabil la nivelul ei de aspirații eu am rămas corigent”, a spus Dinu Maxer în emisiunea Online Story, moderată de Cornelia Ionescu, notează .

Dinu Maxer și Deea, pe drumuri separate după o relație lungă

Dinu Maxer și Deea au luat-o pe drumuri separate în urmă cu puțin timp, după o relație lungă. Cei doi au ajuns la concluzia că certurile dintre ei nu mai sunt constructive și în plus, îi afectează pe copiii lor: Andreas și Maysa.

Cunoscutul artist nu și-a dorit nicio secundă să încheie mariajul cu frumoasa brunetă, doar că lucrurile au început să scârțâie. În prezent, au rămas parteneri de scenă, urmând să fie prezenți la mai multe evenimente luna următoare.

„Este un dialog între noi foarte mișto. Am rămas în relație de colaborare în domeniul vânzărilor online de produse de make-up și wellness, este un job bănos care merită toată atenția”, a mai adăugat Dinu Maxer, pentru aceeași sursă.