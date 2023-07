Dinu Maxer nu mai vrea aventuri, dar nu găsește partenera potrivită: „Mie femeile îmi dau maxim 32 de ani”

Ajuns la 48 de ani, Dinu Maxer s-a săturat să sufere din dragoste. Dacă după divorț avea tendința să caute femei care să se încadreze în tiparul Deei, despărțirea de Ada l-a făcut să privească altfel lucrurile. Artistul a făcut dezvăluiri sincere despre ce își dorește acum în plan amoros.

Dinu Maxer spune „nu” relațiilor pasagere

Când , după aproximativ 18 ani de iubire, artistul a început destul de repede o relație cu Ada, o femeie despre care mulți au spus că este sosia fostei soții. Chiar el mărturisea că este atras de un anumit tipar: persoane brunete cu forme voluptoase.

Din nefericire pentru el, Dinu Maxer și Ada s-au despărțit la fel de repede. Astfel că, de atunci, a preferat să rămână singur și s-a axat pe alte aspecte ale vieții sale. Motivul nu este faptul că nu-și dorește o parteneră, ci că nu a întâlnit-o pe cea potrivită.

Cântărețul, ajuns la 48 de ani, susține că femei atrase de el există, însă nu-și mai dorește aventuri. Ba chiar și-a schimbat preferințele, iar aspectul fizic nu mai este pe primul loc, fiind mai mult interesat de ce-i poate oferi cineva din punct de vedere emoțional.

„Mi-am dat seama că nu mai sunt axat neapărat pe brunete, pe un tipar, îmi plac și blondele, la fel de mult. Trebuie, însă, să mă îndrăgostesc! Mie femeile îmi dau în prezent maxim 32 de ani! Acum, dacă nu mai am cui să-i fiu fidel, îmi doresc o altă parteneră.

Nu-mi plac aventurile. Prefer să stau, mai degrabă, singur. Sper să găsesc o persoană să mă accepte cu acest val de publicitate cu care vin la pachet. Se pare că e cam greu!”, a declarat Dinu Maxer pentru

Astfel, Dinu Maxer spune „nu” relațiilor pasagere, dar nu și uneia serioase și nu își pierde speranța că undeva se află și jumătatea lui. „Vreau să mă îndrăgostesc! Asta vreau cel mai mult acum! E plină lumea de fete frumoase.

Nu zic nu, dar nu e suficient asta, vrei să ai mai mult. Dar, acel mai mult de la înălțimea vârstei mele vine cu pretenții mai mari, cu greutăți. Dar reușesc eu într-un final, trebuie doar să o găsesc!”, a mai spus Dinu Maxer.

Nu mai are deloc sentimente pentru Deea

Iar drumul spre fericire nu este atât de greu de parcurs pentru Dinu, mai ales că nu mai are sentimente pentru fosta soție. Vedeta a mărturisit că nu simte nici măcar puțină gelozie atunci când o vedea pe

„Nu mă roade nici un pic gelozia! Da, deloc! Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia și nu simți nimic! E gol! Psihologii, probabil, pot să explice mai bine fenomenul, că pe mine lumea nu mă crede.

Nici atunci când am venit la ea la ușă și l-am văzut pe Robert, în prag, nu am simțit nimic! I-am întins mâna și am făcut cunoștință cu el! Poate să se și mărite mâine Deea că nu simt nimic!”, a dezvălui Dinu Maxer, pentru sursa menționată anterior, în urmă cu câteva săptămâni.