Dioszegi le-a decis viitorul lui Ciobotariu și Ștefănescu: „Nu ajungem nicăieri” / „N-am marfă de vânzare”

Patronul covăsnenilor este de părere că trebuie continuitate la echipă, motiv pentru care a ales să continue cu Liviu Ciobotariu pe banca tehnică, însă l-a avertizat că poate oricând să schimbe antrenorul.

Dioszegi le-a decis viitorul lui Ciobotariu și Ștefănescu

Laszlo Dioszegi le-a decis viitorul lui Liviu Ciobotariu și Marius Ștefănescu, explicând motivul pentru care a ales să-l păstreze pe antrenor, deși acesta nu a câștigat :

„Știu că toată lumea așteaptă marele anunț. Dar regret să spun că dacă am început un drum, îl continuăm împreună. Toți oamenii au o altă atitudine, s-a văzut de săptămâna trecută. Antrenorul nu poate să intre pe teren să marcheze, astăzi am ratat 6-7 ocazii mari.

Mergem împreună, dar asta nu înseamnă că iar pierdem și că nu se pot face schimbări până la final. Eu cred că echipa asta, cu atitudinea de azi o să producă multe surprize frumoase.

Chiar dacă nu vom intra în play-off, ne vom lupta pentru locul 7 sau 8. Am intrat în vestiar să-i felicit pe jucători pentru cum au evoluat. Pot spune că am fost mai buni decât Rapid, mingea nu a vrut să intre în poartă”.

„Eu consider că dacă schimbăm antrenorul din lună în lună, nu ajungem nicăieri și cred că e cel mai bine să mergem împreună la drum.

Am vrut să îi trezesc pe toți, am spus că nu a fost un ultimatum, am ieșit să vadă jucătorii că nu suntem mulțumiți de ce s-a întâmplat în ultimele două luni, dar am încredere că ne putem reveni”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

„Nu am marfă de vânzare!”

și a dezvăluit că a vorbit cu Dan Șucu despre Marius Ștefănescu, însă i-a transmis că momentan nu are „marfă de vânzare”, nefiind interesat să-l vândă pe fotbalistul său:

„Dacă nu, oricând avem posibilitatea să schimbăm antrenorul, avem un plan B, dar eu consider că dacă un lucru începe să meargă spre bine, trebuie să fii iresponsabil să iei niște decizii, care nu știi unde te vor duce.

Văd unitate, ceea ce nu am văzut demult, lucrurile au revenit la normal chiar de săptămâna trecută. Ne trebuie și jucători, dar am încredere în ce am văzut azi. Dacă reușim să și marcăm, vom avea mai multe puncte în retur”.

„Am vorbit și înainte de meci cu domnul Șucu și după meci. Am vorbit doar după meci despre Ștefănescu, mi-a spus că el vine cu banii, eu să am marfă de vânzare, dar i-am spus că nu am marfă de vânzare.

Nu îl vindem pe Ștefănescu. Dacă nu e de vânzare în momentul de față, atunci nu are niciun preț, este normal”, a mai spus patronul covăsnenilor.