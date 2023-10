Laszlo Dioszegi, ultimatum pentru Ciobotariu: “Dacă ne bate Botoșaniul, trebuie să schimbăm!”

Formația covăsneană a fost , scor 0-1, într-un meci restant din etapa a 7-a din SuperLiga. Trupa din Sfântu Gheorghe se află pe locul 12 în clasament, primul deasupra liniei de baraj.

Ciobotariu a primit ultimatul de la Laszlo Dioszegi

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi a încercat să-i găsească scuze lui Liviu Ciobotariu, însă în cele din urmă i-a dat un ultimatum antrenorului: victorie cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

”M-am gândit toată noaptea ce este de făcut. Noi niciodată nu vrem să luăm decizii pripite. În primul rând vreau să vorbesc încă o dată cu antrenorii, cu jucătorii. Din păcate am niște probleme personale în familie, tata este în spital în străinătate și trebuie să fiu la el.

Nu pot să ajung decât cu o oră înainte de meciul de luni, dar marți dimineață neapărat vreau să discutăm cu ei bărbătește și să vedem ce putem face. Într-adevăr, se adâncește groapa. Șase înfrângeri e cam mult, dar antrenorul nu poate să dea cu piciorul în minge și să o bage în poartă.

ADVERTISEMENT

Ieri am avut 3-4 ocazii și se poate spune că un ochi râde și altul plânge, deoarece este prima dată după 6 meciuri în care avem măcar potențial. Asta înseamnă că am dominat partida”, a declarat Dioszegi.

Ciobotariu în pericol de demitere în cazul unui nou eșec

Patronul lui Sepsi este deranjat de faptul că formația sa ratează ocazii importante, cum a fost penalty-ul din debutul întâlnirii cu Poli Iași, și a admis că ia în calcul demiterea lui Ciobotariu dacă vine o înfrângere cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

”Nici nu mai avem ce discuta dacă nu batem Botoșaniul. Meciul cu Botoșani este vital pentru noi. Șapte înfrângeri ar fi prea de tot. Nu am discutat cu antrenorii, nu am discutat nici măcar cu colegii. Din păcate eu nu am putut să mă duc la Iași, am ratat din nou un meci.

Sunt foarte puține meciuri în care eu nu sunt acolo, dar am și eu niște probleme de sănătate cu piciorul și nu am putut să mă deplasez. Am văzut meciul la televizor și am fost supărtat, pentru că dacă în minutul 3 primești un penalty cum am primit noi nu trebuie să ratezi, trebuie să marchezi.

ADVERTISEMENT

Dacă ne bate și Botoșaniul, atunci într-adevăr trebuie să schimbăm ceva. Nu cred că dacă vine și a 7-a înfrângere mai putem să ieșim din groapă. Dar haideți să vedem ce se întâmplă.

Am mai fost într-o situație asemănătoare cu 7 înfrângeri la rând în primul an. Atunci eram cu domnul Neagoe și l-am pus pe domnul Marin Barbu pentru ultimele două etape din campionat. Atunci măcar eram în play-off, pierdeam cu nume mari, dar acum începem să pierdem și cu echipe mai mici”, a spus Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA este în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO, de la 10:30. Emisiunea este în direct și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Dioszegi, ultimatum pentru Ciobotariu