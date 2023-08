Directoarea spitalului din Urziceni, unde o femeie a născut pe trotuar, suspendată din funcție

La două zile de la izbucnirea în spațiul public a , primarul din Urziceni, Constantin Sava, a decis ca directoarea spitalului să fie suspendată din funcție.

Un caz extrem de grav s-a petrecut în România, în debutul acestei săptămâni. Luni, 31 august, o femeie a născut pe trotuar, în fața Spitalului Urziceni. Pacienta nu ar fi fost primită de personalul medical în unitate.

au apărut în mediul online. Ele au provocat un val de reacții negative. Și de la vârful sistemului de Sănătate au venit reacții dure. Ministrul Alexandru Rafila a cerut demisia sau demiterea managerului spitalului.

Dorința acestuia s-a îndeplinit miercuri, 2 august. Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunțat, în cursul acestei zile, suspendarea din funcţie a directoarei Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianuş. Aceasta se afla din 2017 la conducerea unității medicale din orașul ialomițean.

”Astăzi (n.r. miercuri) am luat hotărârea de suspendare din funcţie a doamnei manager. A fost informată DSP şi prima informare pe care am făcut-o a fost către domnul ministru Rafila”, a declarat primarul.

Edilul a mai ținut să adauge că nu a mai aşteptat rezultatul anchetelor care au fost demarate de mai multe instituţii, dar şi de procurori. Motivul: presiunea exercitată în acest caz de către opinia publică şi mass-media.

Același primar Sava a mai anunţat că, tot azi, la ora 16:00, va avea o discuţie cu ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, pe tema actului medical care are loc în spital, nu pe tema actului managerial.

Ce spunea managerul spitalului din Urziceni după cazul nașterii pe trotuar

Luni, Daniela Elena Ianus, acum ex-managerul Spitalului Urziceni, a reacționat rapid după ce ministrul sănătății, Alexandru Rafila, i-a cerut demisia. A spus că nu se vede obligată să îşi dea demisia.

”Eu consider că ceea ce am făcut de șase ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact, singura chestie e că asistenta trebuia să… Avem două echipe de control, urmează o anchetă”, a spus managerul Spitalului Urziceni, în urmă cu două zile.