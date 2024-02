Radu Drăgușin a devenit în această iarnă protagonistul . Fundașul central a fost transferat de Tottenham la începutul anului de la Genoa pentru 31 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Totuși, internaționalul român .

Directorul lui Tottenham, precizări despre situația lui Drăgușin. Care este adevăratul motiv pentru care încă nu joacă

Astfel, suporterii lui Tottenham au răbufnit și au cerut explicații pentru faptul că Radu Drăgușin a adunat doar 30 minute cumulat în cele 5 meciuri în care a fost trecut pe foaia de joc de Ange Postecoglou. Johan Lange, directorul sportiv al lui Tottenham, cel care a avut cel mai important rol în transferul lui Drăgușin, a venit cu precizări.

Într-un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Tottenham, Johan Lange a remarcat calitățile lui Radu Drăgușin, însă a insinuat că fundașul român nu va prinde multe minute prea curând. „L-am văzut pe Radu foarte puternic la Genoa o lungă perioadă.

Are viteză și e foarte solid în duelurile unu la unu. De-abia a împlinit însă 22 de ani. E foarte tânăr, cu mult potențial și posibilitate de a crește în viitor. S-a adaptat bine în club, dar îl așteaptă mult mai multe în anii care vor veni”, a spus Johan Lange.

Omul din spatele transferului lui Radu Drăgușin la Tottenham

Johan Lange a fost cooptat în staff de Tottenham în toamna anului trecut. Danezul în vârstă de 44 de ani a fost în Italia pentru a-l urmări la treabă pe Radu Drăgușin. Susținut atât de scouterul-șef Robert Mackenzie, cât și de liderul departamentului de analiză și strategie, Frederik Leth, Johan Lange a reușit să-l convingă pe Ange Postecoglou să-l ia pe Radu Drăgușin la Tottenham.

Totuși, Johan Lange a fost conștient de faptul că Radu Drăgușin reprezintă un jucător care se va impune la Tottenham în viitor. Un exemplu concret îl reprezintă perioada pe care fundașul central român a semnat cu londonezii. Românul este legitimat la Tottenham până în iunie 2030.

Astfel, staff-ul lui Tottenham nu este deloc îngrijorat în privința lui Radu Drăgușin. În prezent, Ange Postecoglou folosește în centrul defensivei cuplul de fundași format din Cristian Romero și Micky Van de Ven.

Cei doi fundași au avantajul că s-au adaptat deja pe stilul de joc impus de antrenorul australian. Un detaliu esențial cu care Radu Drăgușin trebuie să se familiarizeze. Situația lui Radu Drăgușin la Tottenham a fost confirmată și de Ange Postecoglou chiar la prima conferință de presă după transferul lui Drăgușin.

Radu Drăgușin, jucător de viitor la Tottenham: „Dacă voia titular nonstop rămânea la Genoa”

Radu Drăgușin a împlinit vârsta de 22 de ani pe 3 februarie. „Odată ce am avut raportul gata, am realizat că el e prioritatea noastră numărul unu. Îmi plac calitățile lui defensive, calitățile fizice, are o mare marjă de creștere, dar și de îmbunătățire, are doar 21 de ani.

Motivul pentru care l-am adus pe Radu… Nu sunt doar accidentările, în anumite meciuri sunt lucruri pe care vrei să le schimbi… Cu Radu, am trei fundași centrali de top. Meciuri diferite presupun metode diferite.

„Va avea aceleași șanse ca orice alt jucător, dacă voia să fie titular nonstop rămânea la Genoa. Dar Radu știe că a venit la un club mare, aici există concurență, face parte din dezvoltarea oricărui jucător.

Cred că este important pentru naționala României că Radu a ajuns la un club atât de mare, luptând pentru postul său cu un campion mondial, Romero, cu Micky van de Ven, care va deveni unul dintre cei mai buni jucători pe postul lui. E locul în care Radu trebuie să fie în acest moment, iar naționala României va câștiga de pe urma sa”, declara Ange Postecoglou după oficializarea transferului lui Radu Drăgușin.