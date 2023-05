Directorul unui turneu WTA, reacție vehementă după noile acuzații în procesul de dopaj al Simonei Halep: „Este deja o glumă”

Simona Halep se confruntă cu noi acuzații în procesul de dopaj după ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a precizat că au apărut . Directorul turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca, Patrick Ciorcilă, a comentat noile acuzații aduse româncei.

Cazul de dopaj al Simonei Halep este departe de a se fi încheiat. În luna aprilie, dubla campioană de Grand Slam a mărturisit că , însă vineri seara, jucătoarea de tenis din România a primit o nouă lovitură.

Pe lângă suspendarea provizorie ca urmare a testului pozitiv cu roxadustat de la US Open 2022, ITIA a sesizat anumite nereguli cu pașaportul biologic al Simonei Halep, iar acuzațiile cu care se confruntă sportiva născută la Constanța sunt cele mai grave pe care le-a avut de înfruntat un fost lider mondial. Patrick Ciorcilă, directorul turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca, a sărit în apărarea Simonei Halep.

„Asta este deja o glumă!”, a fost răspunsul lui Patrick Ciorcilă pe Instagram, la mesajul lui Patrick Mouratoglou. „Simona a emis un comunicat în urma hărțuirii la care este supusă. Această situație depășește cu mult limitele acceptabilului”, a scris și antrenorul Simonei Halep.

Simona Halep, mesaj dur după noile acuzații aduse de ITIA: „Mă simt neputincioasă, sunt hărțuită!”

Simona Halep a negat categoric noile acuzații aduse de ITIA, mărturisind că se simte fără putere în fața acestei situații. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a precizat că se simte o victimă și a explicat calvarul prin care trece.

„De pe 7 octombrie, când am fost acuzat de ITIA pentru suspiciune de dopaj. Am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, pentru un motiv pe care nu îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția în timp ce nici măcar nu am avut vreo intenție de a lua substanțe ilicite.

Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”

„Mă simt neputincioasă!”

„Trei experți de renume mondial care au studiat analizele mele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este complet normal. Mă simt neputincioasă în fața unui astfel de hărțuire și a unei motivații din partea lor de a mă considera vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată.

Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelătorie. Nu se potrivește cu valorile mele. Singurul lucru pe care îl sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a accesa în cele din urmă judecătorii independenți și imparțiali într-un tribunal, care îmi va oferi șansa de a-mi dovedi nevinovăția”, a fost mesajul amplu al Simonei Halep.