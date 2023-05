Ce este paşaportul biologic şi ce nereguli pot exista în cazul Simonei Halep! Situaţie gravă pentru româncă

Simona Halep stă pe bară de şapte luni, de când este suspendată provizoriu pentru dopaj, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat, la US Open 2022. Problemele româncei se agravează şi apar noi acuzaţii.

Ce este paşaportul biologic şi ce nereguli pot exista în cazul Simonei Halep!

ITIA (Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului) susţine că a primit o nouă acuzaţie de dopaj, existând nereguli ale paşaportului biologic a sportivei. Această nouă acuzaţie nu are legătură cu prima situaţie:

“ITIA confirmă că Simona Halep a fost acuzată de încălcare suplimentară şi separată a Programului antidoping de tenis (TADP), legată de nereguli din paşaportul biologic al sportivului (ABP). Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, ca urmare a testării pozitive pentru substanţa interzisă Roxadustat la US Open în august anul trecut”, se arată într-un comunicat.

Ce este paşaportul biologic? El este folosit pentru a stabili dacă un sportiv îşi manipulează variabilele fiziologice fără a detecta o anumită substanţă. Sunt monitorizaţi mai mulţi parametrii din sânge pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a identifica potenţiale abateri care au legătură cu dopajul.

Paşaportul biologic, lansat în 2009!

Paşaportul biologic al sportivului a fost lansat la 1 decembrie 2009 de WADA (Agenţia Mondială Anti-Doping): Reprezintă monitorizarea profilului biologic al unui sportiv pe o perioadă mai mare de timp pentru a detecta abateri suspecte care indică folosirea substanţelor interzise.

În cadrul paşaportului biologic este inclus şi Modulul Hematologic prin care sunt monitorizaţi parametri hematologici, cum ar fi nivelurile de hemoglobină, de exemplu. Prin această metodă se pot detecta cazurile de dopaj sanguin sau utilizarea unor substanţe care stimulează producţia de celule roşii.

Simona Halep acuză ITIA: “Mă simt neputincioasă în fața unui astfel tip de hărțuire”

şi acuză Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului, spunând că se simte hărţuită, în condiţiile în care experţi de renume mondial consideră că sângele româncei este normal:

“Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care au studiat analizele mele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este complet normal. Mă simt neputincioasă în fața unui astfel tip de hărțuire și a unei motivații din partea lor de a mă considera vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată.

Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelătorie. Nu se potrivește cu valorile mele”, este reacţia Simonei Halep după această nouă acuzaţie de dopaj.

Audierea Simonei Halep pentru primul caz de dopaj era fixată pentru data de 28 mai, însă la acuzaţia iniţială de dopaj cu roxadustat, jucătoarea de tenis trebuie să răspundă şi în această nouă problemă.