Simona Halep se va prezenta săptămâna viitoare în fața judecătorilor! Ce se întâmplă cu noile acuzaţii de dopaj

a fost depistată pozitiv cu roxadustat, la US Open, în luna septembrie a anului trecut. Problemele jucătoarei de tenis sunt tot mai mari după noile acuzaţii de dopaj, cauzate de “neregularităţi” ale paşaportului biologic.

Simona Halep se va prezenta săptămâna viitoare în fața judecătorilor! Sportiva acuză o conspiraţie

Pe data de 28 mai este programată prima audiere pentru Simona Halep. Jucătoarea din România va trebui să răspundă în faţa ambelor acuzaţii de dopaj, dar situaţia s-a complicat şi mai mult pentru sportiva care stă pe bară de şapte luni.

Simona Halep a făcut apel la suspendarea provizorie, însă în lumina noilor acuzaţii sunt şanse mici să o vedem pe jucătoarea din România pe teren în perioada imediat următoare. Sportiva acuză chiar o conspiraţie împotriva ei, spunând că deja a reuşit să demonstreze că a luat roxadustat fără voia ei:

„De pe 7 octombrie, când am fost acuzat de ITIA pentru suspiciune de dopaj. Am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea.

Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, pentru un motiv pe care nu îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția în timp ce nici măcar nu am avut vreo intenție de a lua substanțe ilicite.

Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”, a declarat Simona Halep.

“Sper la judecători independenți și imparțiali într-un tribunal, care îmi va oferi șansa de a-mi dovedi nevinovăția”

că sper să poată să aibă parte de judecători independenţi şi împarţiali la tribunal, care să îi ofere şansa de a arăta că nu este vinovată cu nimic:

“Mă simt neputincioasă în fața unui astfel de hărțuire și a unei motivații din partea lor de a mă considera vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelătorie. Nu se potrivește cu valorile mele.

Singurul lucru pe care îl sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a accesa în cele din urmă judecătorii independenți și imparțiali într-un tribunal, care îmi va oferi șansa de a-mi dovedi nevinovăția”, a spus Halep.

Agenţia Internaţională de Interitate a făcut publice noile acuzaţii: “Nereguli în pașaportul său biologic!”

Noile acuzaţii privind neregularităţi în ceea ce priveşte paşaportul biologic al Simonei Halep au fost publicate de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului, într-un comunicat de presă:

“Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep este acuzată de o nouă încălcare separată a Programului Anti-Doping pentru Tenis (TADP), în legătură cu nereguli în pașaportul său biologic (ABP).

Acuzația suplimentară de constatare a unui rezultat advers la pașaport s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al doamnei Halep de către un grup de experți independenți în materie de ABP.

Această acuzație este separată și se adaugă la acuzația existentă privind Roxadustat, din august 2022, care a declanșat suspendarea provizorie inițială a doamnei Halep”, se arată în comunicatul Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului.