Discursul care a dinamitat FCSB după plecarea lui Dică. “Bă, ce a a fost a fost! Măcar să nu ne mai facem de râs!” Video exclusiv

în urmă cu o săptămână, informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Pregătită de Mihai Pintilii în derby-ul etapei a 17-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au fost împinși de la spate de un discurs dezvăluit în exclusivitate de Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FCSB, împinsă de la spate după plecarea lui Dică: „Bă, ce a fost a fost! Măcar să nu ne mai facem de râs!”

FCSB a părăsit categoric grupele Conference League, însă roș-albaștrii și-au spălat din păcate în victoria cu ocupanta locului secund din SuperLiga, Rapid. Robert Niță, invitatul permanent al emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a dezvăluit în exclusivitate că a luat legătura cu Gheorghe Mustață după înfrângerea dureroasă a FCSB-ului de pe Cluj Arena.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Fostul fotbalist nu a ezitat și a dezvăluit după plecarea lui Nicolae Dică. „Eu am vorbit cu cineva de acolo. În primă fază după meciul de la Cluj și după ce Dică a anunțat că încetează colaborarea. Suporterii erau destul de iritați și a zis bă să nu luăm multe măcar să încercăm să nu pierdem. Au fost cu o seară înainte la bază la Berceni, au vorbit cu băieții. Eu am vorbit cu Gheorghe Mustață.

Mesajul lor a fost de genul ce a fost a fost, măcar să nu ne mai facem de râs, ați ieșit din Conference League nicio problemă noi vă susținem în continuare. Dacă vreți să fiți antrenați de Pintilii și vreți să fie un reînceput pentru noi dovediți mâine pe teren că ce s-a întâmplat a fost un accident. Și au dovedit cu vârf și îndesat”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță, dezvăluiri despre Gheorghe Mustață la Fanatik Superliga: „Nu s-a luat niciodată de jucători”

Bănel Nicoliță, invitat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a venit în completarea lui Robert Niță. Fostul fotbalist al FCSB-ului a declarat că jucătorii echipei roș-albastre nu s-au aflat niciodată în conflict cu liderul galeriei.

„Îl știu eu bine pe Mustață și stiu când veneau după meciuri a doua zi, a treia zi la noi și ne încurajau. Nu au fost niciodată să fie ceva conflict sau să se ia jucători. Nu există. Zicea, bă ce s-a întâmplat ieri, a rămas ieri să o luăm de la capăt și să spălăm imaginea”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, este convins că în tabăra roș-albaștrilor a avut loc o reconstrucție și un moment care să fi schimbat atitudinea băieților lui Pintilii.

„Eu cred că s-au întâlnit jucătorii la masă și cred că la un moment dat unul dintre ei s-a ridicat și a zis: băi, pe bune, nu v-ați săturat de atâtea înjurături, nu v-ați săturat să ne ia la mișto tot fotbalul românesc, toți ziariștii, toți specialiștii. Nu v-ați săturat să fim ținta ironiilor și a înjurăturilor”, au fost cuvintele lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Pintilii nu vrea să rămână antrenor „principal” la FCSB

Mihai Pintilii a făcut o treabă bună în meciul cu Rapid. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor a condus-o spre victorie pe FCSB, însă mesajul tehnicianului interimar este clar, nu vrea să rămână „principal” la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Derby-ul campionatului, singurul care a mai rămas. Cel mai important meci al nostru şi cel mai frumos. Sper din tot sufletul să facem o bucurie suporterilor şi să câştigăm. Este greu să stai pe bancă, să fii antrenor.

Nu mă aşteptam să fiu principal, dar asta este situaţia. Sunt aici să ajut clubul şi sper să treacă foarte repede această perioadă. Am spus tot timpul că aştept să fie instalat un antrenor, pe care să îl ajutăm cu tot ceea ce putem. Să ne ducă unde ne e locul.

Am spus şi o mai repet. Mai durează până când o să fiu eu antrenor principal. Este normal să fiu lângă ei dacă am fost jucător, am fost în vestiar. Mereu am încercat să îi încurajez, să le dau şi soluţii. Este normal să vorbească frumos despre mine.

Ca să fiu antrenor, ar trebui să mă schimb eu total şi situaţia să fie diferită. Simt că este echipa alături de mine, grupul îl simt bine. Ei trebuie să ducă echipa spre victorie, asta e important. M-aş bucura mult mai mult dacă ar câştiga meciurile şi eu aş fi înjurat”, a spus Pintilii.