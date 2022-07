Divorțul anului în Italia! Francesco Totti și Ilary Blasi se despart după 20 de ani. Legenda Romei și-a înșelat soția. Foto

divorțează. E știrea care ține capul de afiș al tabloidelor din Italia. Legenda Romei și soția sa se despart după 17 ani de căsnicie și trei ani de relație. Cele două vedete au emis câte un comunicat pe această temă.

Francesco Totti și Ilary Blasi, divorțul anului în Italia

Căsătorită din 19 iunie 2005 cu fostul campion mondial, Ilary Blasi are trei copii împreună cu Francesco Totti: un fiu, Cristian (16 ani) și două fiice, Chanel (15 ani) și Isabel (6 ani).

ADVERTISEMENT

„După 20 de ani împreună și 3 copii superbi, căsnicia mea cu Francesco s-a terminat. Procesul de separare va rămâne privat și nu voi mai face alte declarații. Vă invit să evitați speculațiile”, a scris Ilary Blasi.

În replică, fostul atacant, care a jucat în carieră doar pentru AS Roma, a transmis că regretă despărțirea de Ilary, dar că aceasta era inevitabilă.

ADVERTISEMENT

„Am încercat să depășim criza matrimonială, dar am înțeles că alegerea de a ne despărți era inevitabilă, deși dureroasă. Tot ce am spus și am făcut lunile acestea a fost pentru a proteja copiii, care vor fi întotdeauna prioritatea mea absolută.

Voi continua să rămân alături de Ilary pentru a-i crește, îi port un respect deosebit soției mele”, a fost mesajul lui Francesco Totti.

ADVERTISEMENT

Legenda Romei s-a afișat deja cu noua iubită

Totti și Blasi s-au despărțit, se pare, și din cauza infidelității fostului atacant. Jurnaliștii de la „Repubblica” susțin că Francesco și-a înșelat soția cu Noemi Bocchi (34 de ani).

Aceeași sursă notează că Noemi a fost în tribune AS Roma – Genoa, scor 0-0, meci disputat pe 5 februarie. Blondina stat la două rânduri în spatele lui Francesco Totti.

ADVERTISEMENT

În urmă cu un an, fostul „decar” al „capitolinilor” a suferit un accident de mașină, iar presa din Peninsulă a scris că Noemi a plecat de la o petrecere pentru a fi aproape de Totti.

ADVERTISEMENT

Noemi Bocchi este și ea părinte. Are doi copii dintr-o relație anterioară. este licențiată în economie, iar acum este antreprenor. În trecut, Bocchi a manageriat o echipă de junior a lui Lazio, rivala de moarte a celor de la AS Roma.