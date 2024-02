Djokovic e deja un favorit al fanilor Rapidului! L-au aclamat cu Oțelul, iar perioada FCSB a fost uitată

Giuleștenii au primit vizita celor de la Oțelul Galați în etapa 24 din SuperLiga. Printre fazele încinse ale duelului a avut loc și un moment foarte relaxat. Suporterii Rapidului l-au aplaudat pe fostul jucător de la FCSB atunci când a ieșit de pe teren. Croatul este deja un favorit al fanilor, chiar dacă vine de la FCSB.

Damjan Djokovic a venit în această iarnă . Croatul s-a integrat destul de bine în formația condusă de Cristiano Bergodi și a jucat deja în duelul cu numărul 3 pentru giuleșteni. Chiar dacă prestațiile sale nu au fost mereu apeciate. la FANATIK SUPERLIGA.

În duelul cu Oțelul Galați, croatul a fost schimbat în repriza secundă, la 2-0 pentru Rapid. Când a ieșit de pe teren în minutul 66, fostul jucător de la FCSB a fost aplaudat de suporterii Rapidului. Croatul a făcut un drum mai lung până la banca de rezerve și a trecut să îi salute pe fanii echipei.

În urma acestui lucru, se pare că suporterii giuleștenilor au trecut peste faptul că Djokovic a venit de la marea rivală din SuperLiga. , în care a susținut că își dorește să ia titlul cu Rapid, se pare că fanii au trecut peste faptul că Damjan Djokovic a îmbrăcat culorile “roș-albastre”.

Djokovic crede în șansa Rapidului de a lua campionatul

La conferința de presă care a avut loc înaintea duelului cu Oțelul Galați, Damjan Djokovic a mărturisit că el crede în șansa Rapidului de a lua campionatul. Croatul este conștient de avantajul liderului din SuperLiga, dar nu se teme de parcursul greu pe care giuleștenii îl au până la realizarea obiectivului lor.

“FCSB are 11 puncte în faţă, e un avans mare. Dar titlul nu e dat până nu se ridică trofeul. Pe scurt, e o luptă grea. Dar clubul Rapid are un spirit care poate să fie un mare plus.

Depinde însă ce facem noi, ca jucători, pe teren. Trebuie să avem un joc mai consistent, mai dinamic”, a declarat Damjan Djokovic la conferința de presă.

“Ar fi frumos să luăm să reușim”

“La acest club avem mereu presiune pozitivă, altfel nu se poate. M-am adaptat încet, încet. Ar fi frumos să luăm campionatul. Este un drum lung.

Sunt niște luni în care nu am jucat constant, am și venit mai târziu în cantonament. Sunt conștient că pot să joc mai bine și de asta sunt aici și joc fotbal, să fac mai bine.

Au fost multe schimbări la Rapid. Au venit mulți jucători noi și trebuie să construim relațiile de joc în teren. Echipa are nevoie de timp să crească. Trebuie să creăm stilul nostru”, a mai spus Djokovic