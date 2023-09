Document exploziv în cazul Vlad Pascu. Un informator oferă detalii despre petrecerile cu droguri din casa tânărului

Au apărut primele date din referatul procurorilor prin care se cere arestarea Mirunei Pascu, date care oferă detalii despre modul în care Vlad Pascu se droga alături de prietenii săi în vila de milioane de euro din București. Conform acestor informații, Vlad Pascu și gașca sa consumau frecvent droguri, după care aveau un comportament bizar.

Document exploziv în cazul Vlad Pascu

Potrivit polițiștii au avut un om sub acoperire în casa lui Vlad Pascu mai multă vreme, cu mult înainte de accidentul de la 2 Mai, semn că Vlad Pascu și anturajul său erau urmăriți cu mare atenție de DIICOT, probabil în speranța că într-o zi procurorii vor ajunge la peștii mari care se ocupă cu trafic de droguri.

, adolescenții din anturajul lui Vlad Pascu dețineau cantități foarte mari de droguri pe care le consumau la petrecerile care se țineau la Vlad Pascu acasă. Filajul se pare că durează de ani buni, conform documentului prezentat în exclusivitate de sursa citată.

generate de pandemie, l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Rareș Ion, Tudor zis „Maru” și mai mulți băieți și fete ale căror nume nu mi le amintesc. Știu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri, respectiv fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu.

Unde până la un punct, Vlad a locuit cu tatăl lui și soția acestuia, precum și cu sora lui vitregă, iar din primăvara acestui an, tatăl lui a început să se mute treptat de acasă și să îl lase să stea singur. Din ce știu, partajul între părinții lui a fost făcut în primăvara acestui an, iar mama lui Vlad i-a cedat dreptul ei de proprietate unei jumătăți din casă lui Vlad. Acest lucru îl cunosc de la Vlad”, a transmis informatorul.

Se pare că Vlad Pascu a rămas singur acasă doar din luna martie 2023, moment în care petrecerile au devenit mult mai intense după ce căminul a fost părăsit de tatăl lui Vlad Pascu, plecat în Olanda alături de noua sa familie. Tinerii se drogau cu tot felul de substanțe de la oxicodonă la metamfetamină sau cocaină.

”Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă și am participat la petreceri, unde se consumau și droguri pe care le aducea Vlad. În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă și o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu știu cam câte pastile, dar toți am prizat de acolo.

De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa și ni le punea la dispoziție să le prizăm. De asemenea, a luat mai multe capsule din niște vitamine, le-a golit conținutul, în ele a pus oxicodonă pisată amestecată cu pulbere de metamfetamină cristal și încă ceva, dar nu știu ce, apoi mi-a oferit o astfel de capsulă și a luat și el una”, se mai arată în documentul exploziv.

Mama lui Vlad Pascu, reținută

Nici mama lui Vlad Pascu nu a scăpat de problemele legale, după ce a amenințat-o pe fosta iubită a drogatului, deși e neclar contextul. “Potrivit denunțului, începând cu luna august 2023, părinții numitului Vlad Pascu au încercat să o contacteze pe XY în legătură cu relația acesteia cu fiul lor, Vlad Pascu, cercetat în stare de arest într-o altă cauză, iar la data de 27.08.2023, mama numitului Vlad Pascu a trimis pe numărul de telefon al denunțătoarei XY un mesaj din care rezulta că în situația în care nu va da curs solicitărilor de întrevedere, va furniza presei informații compromițătoare despre aceasta”, mai este precizat în document.

“După ce a făcut accidentul mortal de la mare, la sfârșitul lunii august 2023, am primit pe telefonul mobil mai multe mesaje pe WhatsApp de la Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, prin care aceasta îmi solicita insistent să vorbesc cu ea despre ceva ce are presa și care m-ar expune. În ultimul mesaj din data de 31.08.2023, mi-a spus că, dacă nu voi catadicsi să iau legătura cu ea până luni, o să aibă mai multe materiale de dat la presă despre mine“, mai este precizat în document punctul de vedere al fetei șantajate.