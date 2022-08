Doina Teodoru arată excepțional în costum de baie. Așa l-a fermecat pe Cătălin Scărlatescu

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, s-a fotografiat în costum de baie. Actrița și-a etalat astfel formele impecabile care sunt unele de invidiat și cu ajutorul cărora a reușit să-l cucerească pe celebrul maestru bucătar de la Antena 1.

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, arată impecabil în costum de baie

Doina Teodoru a adunat mii de like-uri la imagine, pe care a postat-o În aceasta apare ținând în mână o broască, despre care a scris, în dreptul imaginii ”Friend”, dând de înțeles că o consideră prietenă.

Reacțiile urmăritorilor săi nu au întârziat să apară care au scris mulțimi de comentarii vedetei.

”Un prinț”, ”Pupă-l!”, ”Actor” , sunt o parte dintre ele, printre care și unul mai răutăcios: ”You have to kiss a lot of frogs before you find your Prince 🤣 ( Trebuie să săruți mai multe broaște până îți vei găsi prințul)”, i-a mai comentat un alt internaut.

De cât timp sunt împreună Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu

Ea este mult mai tânără decât partenerul său, având 32 de ani, iar acesta 50.

În pofida diferenței majore de vârstă, pentru ei iubirea nu a fost imposibilă. Și-au dat frâu liber sentimentelor și au început o relație care pare a fi una foarte stabilă.

O dovadă a dragostei lor sincere este faptul că actrița Doina Teodoru și maestrul bucătar Cătălin Scărlătescu . Aici au parcurs Drumul Aurului și au trecut prin tot felul de probe dificile.

Cum s-au descurcat în competiția care în trecut se filma în Asia (numindu-se astfel Asia Express-n.r) se va putea vedea în această toamnă, pe Antena 1. Până să apară la America Express 2022, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au confirmat cu greu relația.

După ce au fost suprinși de mai multe ori unul lângă altul, în cele din urmă, actrița și Cătălin Scărlătescu au apărut la TV și au recunoscut totul. Maestrul bucătar a justificat că nu îi place să-și expună viața, de aceea a evitat să spună de la început despre noua lui poveste de iubire.

”Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc.

De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil.

Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor ”, a spus Cătălin Scărlătescu la Antena Stars.