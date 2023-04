Doina Teodoru, mesaj scandalos înainte de Paște! Iubita lui Scărlătescu, glume pe seama Răstignirii

Doina Teodoru a făcut-o lată, cum s-ar zice pe românește, cu o postare de pe Instastory, taman în Săptămâna Patimilor. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a postat o glumă care s-ar putea să nu le cadă bine credincioșilor.

Doina Teodoru, glumă scandaloasă înainte de Paște. Cum l-a ironizat pe Iisus Hristos

În această perioadă, multe persoane sunt sensibile la glumele pe care unii le fac pe seama creștinismului sau a anumitor personaje biblice. Doina Teodoru se numără printre vedetele care își permit să trateze cu umor chiar și sărbătoarea Învierii Domnului. Doar că… postarea pe care a făcut-o s-ar putea să o coste ca imagine.

Mai exact, Doina Teodoru a pus la Instastory o memă cu Iisus Hristos pe cruce, în care este întrebat care sunt ultimele sale cuvinte înainte de moarte, iar răspunsul, deloc amuzant pentru unii, a fost acesta: „Ascunde ouăle!”. Toată lumea se prinde despre ce e vorba, motiv pentru care nu vom insista prea mult.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, tot mai rar împreună

Probabil că Doina nu a vrut să lezeze credințele oamenilor, însă imaginea respectivă cu siguranță nu a provocat mare amuzament celor care tratează cu seriozitatea perioada Paștelui.

Cât despre activitatea ei de după America Express, show în care a participat împreună cu Cătălin Scărlătescu, Doina s-a relaxat destul de mult, mergând chiar și într-o vacanță cu prietenele ei, de curând, în Italia.

Așa cum știți deja, Doina și Cătălin Scărlătescu se afișează tot mai rar împreună. Asta i-a pus pe gânduri pe fanii celor doi foști concurenți de la America Express.

Se speculează că relația dintre cei doi nu ar mai fi la fel de închegată după terminarea competiției de la Antena 1. Nelu Cortea povestea, la un moment dat, că imediat după venirea din America Latină, Scărlătescu și Doina au simțit nevoia să stea separați timp de o săptămână.

Vacanțele petrecute separat s-au repetat în timp. După câteva luni, Doina a mers doar cu prietenele ei în Sardinia, lăsându-l pe Cătălin Scărlătescu să pescuiască, în țară.

Fosta concurentă de la America Express, remarcată de Mihai Bendeac, la iUmor

Doina Teodoru este una din cele mai cunoscute actrițe de la noi. Vedeta în vârstă de 33 de ani s-a remarcat în show-ul iUmor, câștigând un sezon. De când este într-o relație cu șatena este asociată mai degrabă cu rolul de iubită a lui Cătălin Scărlătescu.

Cea mai mare rampă de lansare din punct de vedere mediatic a fost pentru ea reality-show-ul America Express, concurs câștigat de umoriștii

La iUmor, Doina a fost plăcută de Mihai Bendeac, actor cu care urma să colaboreze și pentru alte proiecte. „Nu pot să spun că mi-a schimbat viaţa. Am avut spectacole în continuare cum aveam şi înainte.

În schimb, un mare câştig a fost că l-am cunoscut pe Mihai Bendeac şi am intrat în echipa lui. Am avut ocazia să mă joc cu personaje, să fac compoziţii de film. Aşa mi-am dat seama că mă atrage foarte mult zona asta.

Deşi înainte spuneam că sunt pe viaţă actriţă de teatru, brusc am descoperit si zona asta care mi-a plăcut enorm şi ăsta a fost un mare câştig. De altfel, după ce am câştigat iUmor cei din echipă au continuat să mă invite ca şi special guest. Am făcut din nou compoziţii de personaje. La fel, mi-a plăcut foarte tare. O fac în continuare cu drag”, Doina Teodoru, în exclusivitate pentru FANATIK.