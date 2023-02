Doliu în echipa lui Cătălin Botezatu. A murit Cosmin Mureșan: “Drum lin către stele”

Echipa lui Cătălin Botezatu este în doliu după ce Cosmin Mureșan, un creator de modă extrem de apropiat de celebrul designer, s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut de către membrii echipei, într-o postare pe contul oficial de pe Facebook și a stârnit un val de reacții.

Cosmin Mureșan din echipa lui Cătălin Botezatu a murit

Echipa celebrului designer anunță trecerea în neființă a lui Cosmin Mureșan, care le-a fost coleg, dar și bun prieten o bună perioadă de timp. ”Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la cel care a fost colegul nostru, Cosmin Mureșan! Drum lin către stele!”, se arată în mesajul transmis de Echipa CB Exclusive, pe Facebook.

, acest lucru rămâne incert la momentul de față, având în vedere și ultima postare a regretatului creator de modă. În urmă cu doar câteva zile, pe 23 februarie, înainte de Dragobete, Cosmin Mureșan posta un mesaj care stârnit un val de îngrijorări.

Creatorul de modă a publicat o imagine dintr-un spital din Cluj și se pare că de ceva timp se confrunta cu probleme destul de mari de sănătate, iar nu puțini erau cei care i-au transmis mesaje de încurajare. O marte dintre fanii săi însă, au vrut să afle și cu ce boală se luptă acesta.

Totuși, Cosmin Mureșan dezvăluia în ultima sa postare că nu vrea să răspundă la această întrebare. Tot atunci, el mai preciza și că în momentul în care va fi pregătit să spună public ce i s-a întâmplat, o va face cu siguranță, însă până atunci are nevoie de liniște.

Ultimul mesaj postat de Cosmin Mureșan

Tot pe 24 februarie, bunul prieten al și totodată, un membru cheie din echipa designerului făcea apel la intimitate, adăugând că are nevoie de calm, dar și de liniște, având în vedere tratamentul pe care este nevoit să îl urmeze.

”Dragi mei dragi! Va mulțumesc mult pentru mesajele voastre! Le prețuiesc din adâncul inimii mele! Sunt profund impresionat! Cu toate acestea, va rog să nu mă mai întrebați “ce am”. In momentul in care voi fi pregătit cu. siguranță vă voi spune.

De asemenea am ajuns la un punct al tratamentului in care am nevoie de liniște și de calm și intimitate. Va mulțumesc pentru înțelegere! Va îmbrățișez cu drag!”, scria pe atunci creatorul pe pagina lui de Facebook.

Un val de reacții a apărut pe internet după moartea fulgerătoare a lui Cosmin Mureșan. Nu puțini au fost cei care l-au cunoscut și au rămas șocați de faptul că tânărul creator de modă a dispărut atât de repede din această lume. O internaută spre exemplu l-a descris ca fiind un om ”cald, modest, dar și elegant”, care îi ajuta pe toți cei din jurul lor, fără ca măcar aceștia să îl roage să facă un astfel de gest.