Doliu în Statele Unite. Un celebru actor a fost împușcat mortal

Este zi de doliu în Statele Unite. Un actor celebru și-a pierdut viața din cauza unei împușcături mortale în Texas. Este vorba despre Eddie Hassell și avea doar 30 de ani.

Eddie Hassell a jucat în filmul “The Kids Are All Right” (2010) și a avut un rol în serialul “Surface”, difuzat pe NBC. Actorul a fost împușcat duminică dimineață și anunțul a fost făcut chiar de managerul lui.

Acesta ar fi fost împușcat în timpul unui furt de mașină, însă nu se știe cu exactitate. Incidentul este încă anchetat, după cum reatează stirileprotv.ro și sursele din presa americană, Reuters și Variety.

Eddie Hassell a fost împușcat mortal

Eddie Hassell a decedat după ce a fost împușcat mortal în statul Texas duminică dimineață. În vârstă de 30 de ani, actorul american a fost împușcat chiar în fața apartamentului partenerei sale din Grand Praire, un cartier din oraș Dallas. Crima a avut loc în jurul orei locale 01:00, conform The New York Times.

Eddie Hassell a fost împușcat în abdomen și a fost transportat la spital într-o stare critică, însă medicii nu l-au putut salva. Nu se știe care sunt cauzele care au dus la acest incident mortal.

Poliția oferă o recompensă de 2.500 de dolari pentru cine oferă cea mai mică informație care ar putea duce la arestarea cât mai rapidă a agresorului. O mașină ar fi fost furată de la fața locului și recuperată ulterior, după cum au adăugat oamenii legii.

Actorul s-a născut pe 16 iulie 1990 în Corsicana, statul Texas. Hassell a interpretat mai multe roluri monore între anii 2000 – 2010. Acesta a interpretat personajul Phil Nance în 10 episoade din serialul “Surface”. A jucat în producția de pe NBC alături de Leighton Messter, Lake Bell, Julianne Moore, Annette Bening și Mark Ruffalo.

Lungmetrajul “The Kids Are All Right” a fost nomnalizat la categoria “cel mai bun film” la premiile Oscar din 2011. În plus, a primit și alte trei nominalizări. Eddie Hassell l-a interpretat pe Clay, un adolescent care avea probleme cu drogurile.

Alte lungmetraje celebre în care a jucat sunt “2012”, “The Family Tree”, “Jobs” (n.r. filmul despre Steve Jobs), “Family Weekend” sau “House of Dust”.

Înainte de a deveni actor, Eddie Hassell era pasionat de surf și de skateboard în momentul în care s-a mutat în Los Angele. Prin prisma acestei pasiuni, tânărul a ajuns să joace în diverse reclame.