Dorian Popa, prima reacție după ce a fost prins drogat la volan: ”O greșeală flagrantă pe care mi-o asum”

Dorian Popa a avut o primă reacție după ce a fost . Renumitul actor spune că este vorba de o greșeală flagrantă pe care și-o asumă, precizând că o perioadă a avut șofer personal, fiind conștient de ce se putea întâmpla.

Vedeta nu a realizat vlogul pentru a-și căuta scuze, ci pentru a pune punctul pe „J”, dorindu-și să își vadă mai departe de viața personală și profesională. Artistul era conștient că substanța va apărea la test, motiv pentru care a avut șofer personal o perioadă bună.

„În ziua în care s-a întâmplat, am fost acasă toată ziua filmând vlogul de terminare al renovărilor, după cum bine știți. Cum nu a trebuit să plec nicăieri, nici nu l-am mai deranjat pe Edi.

Seara, din păcate, am făcut cea de-a doua greșeală. Aveam nevoie să mă duc până la un non-stop și, exact ca ultimul prost, am zis că ce se poate întâmpla până la câteva sute de metri de casă.

O greșeală flagrantă, pe care mi-o asum, pentru că nu contează dacă sunt 500 de metri sau 500 de km, fapta este aceeași. Deși trecuse ceva timp de la consum și eram lucid, încadrarea în lege este aceeași.

Acum hai să vă zic cum a fost, pentru că s-a făcut foarte mult mișto pe tema faptului că eram în chiloți, dar nu și în halat. Recunosc, ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat, nici nu m-am uscat pe păr, pentru că știam că mă întorc în 5 minute.

Și, ca retardatul, m-am urcat în mașină și am plecat la magazin. La scurt timp după ce am ieșit din garaj, am fost oprit de un echipaj de poliție”, a mărturisit Dorian Popa într-un vlog de pe canalul său de .

Dorian Popa, laude la adresa polițiștilor care l-au oprit

Dorian Popa nu a uitat nici de polițiștii care l-au oprit și l-au testat pentru consumul de substanțe interzise. Vloggerul i-a lăudat pe oamenii legii pentru profesionalism și respectul pe care i l-au oferit la momentul respectiv.

În plus, artistul a mai subliniat că a fost cooperat, politicios și respectuos, lucru care poate fi dovedit prin intermediul camerelor de înregistrare din pieptul polițiștilor. A respectat indicațiile acestora, care se așteptau să fie pozitiv la o altă substanță.

„Acele 10 minute au fost cele în care am învățat lecția, pentru că am realizat că, indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu-mi mai doresc să trec în viața mea prin așa ceva, dintr-o greșeală stupidă, pur și simplu, fraților.

Credeți-mă, nu merită. În momentul în care acele 10 minute infernale au trecut, rezultatul a fost că în saliva mea există urme de marijuana. Trebuie să vă recunosc, până și polițiștii au rămas surprinși de rezultat și că se așteptau.

Am simțit, poate mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă mai agitată, cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică, plus lucrul din viața mea privată pe care nu am vrut să-l fac public, și anume despărțirea de Babs.

Toate astea m-au copleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar repet, nu am nicio scuză și îmi asum pe deplin consecințele”, a mai spus Dorian Popa, în filmare de pe Internet.