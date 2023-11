Dorin Rotariu, linșat de fanii lui Dinamo după ce Becali a anunțat că îl dă afară de la FCSB la Fanatik SuperLiga

Dorin Rotariu a fost criticat dur până și de unchiul său, Iosif Rotariu la FANATIK SUPERLIGA. A venit rândul fanilor lui Dinamo să îl desființeze după ce i-a „trădat”.

Dorin Rotariu, făcut praf de fanii lui Dinamo după ce e pe picior de plecare de la FCSB

: „L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș.

Asta e cu Rotariu. Îi dau 8 luni 160.000 de euro și la revedere! Pentru mine, cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?”.

Suporterii lui Dinamo au reacționat după declarațiile patronului FCSB: „That was fast. (Asta a fost rapid)”, au scris pe Facebook cei de la Radio Dinamo 1948.

„Decât să trăiască ca un erou…. mai bine moare ca o oaie în genunchi… să nu îl mai văd vreodată la Dinamo”, a fost comentariul care a primit aproape o sută de aprecieri din partea suporterilor alb-roșii. Postarea a strâns aproape de 1.000 de reacții și 200 de comentarii .

Un alt fan a adus aminte de ce ceea ce s-a întâmplat cu Gabi Tamaș și alți foști „câini” care au ales să meargă la rivali: „Păi așa și merită, sa fie înjosită vedeta pentru că toți dinamoviști ce au mers acolo așa au pățit. Mă bucur pentru decizia ce a luat-o Becali și sper să nu vină cu coada între picioare la noi”.

Dorin Rotariu, cerut de unii fani în Ștefan cel Mare: „Din iarnă la Dinamo”. Iosif Rotariu, ironizat și el

Unii suporteri ai lui Dinamo cred că Dorin ar putea fi salvarea echipei lui Ovidiu Burcă: „Din iarnă la Dinamo”, a scris altcineva. Iosif Rotariu nu a scăpat nici el de reacțiile acide ale dinamoviștilor: „Hai că a câștigat campionatul și s-a reîntors la națională. Bravo, Roti, „Ia cu pâine, Roti”.

Alți dinamoviști consideră că Rotariu a primit ce merita: „Așa-i trebuie să se învețe că nu trebuie să-ți trădezi clubul de unde ai plecat”, „Soarta”, „Eu v-am zis că maxim 3 luni”, „Așa ceva? Eram 100% sigur că așa va fi”, „A jucat cam mult la spurcați! Așa îi trebuie!”, „E prea bun pentru Dinamo, o să joace la Chiajna”, „Sper să nu vină la Dinamo. Mirosul de oaie este prea proaspăt”.

Cu toate acestea, „câinii” l-ar dori în continuare, mai ales că se află pe penultimul loc în clasament la finalul turului, cu doar zece puncte și retrogradarea e din nou o mare amenințare: „E liber, săriți pe el FC Dinamo”. Ironiile însă au continuat: „Vine copil de mingi la Dinamo”.

Situația s-a a fost comparată cu cea a unui alt fost dinamovist care a mers la FCSB: „I-ai bătut recordul lu’ Marica. Felicitări, mizerie”, „Eu știam că are viteză”, s-a mai amuzat un internaut.

Pus la zid și de Mircea Rednic, care l-a certat și pe Iosif Rotariu: „N-a fost corect cu mine. S-a dus la bani”

Mircea Rednic a fost foarte aproape să îl transfere pe Dorin Rotariu la UTA, însă atacantul a ales în cele din urmă FCSB: „Nu am niciun regret că nu l-am luat pe Dorin Rotariu, pentru că el nu a fost corect față de mine. Și eu am greșit și am spus că numai la mine vine, dar uite că… S-a dus pentru bani, banii o să-i ia.

El a fost influențat, prea mult apare și unchiul său (n.r. – Iosif Rotariu). Să-și vadă și unchiul său de el, nu să se tot implice, că Rotariu nu mai are 10 ani, 12 ani, 15-16 ani.

Rotariu are o vârstă și trebuia să se gândească la faptul că nu a mai jucat de mult și trebuia să vină acolo unde avea susținere, unde juca pe postul pe care el dorea să joace”,

„Roti” a vorbit pentru Fanatik despre situația nepotului său de la FCSB: „Lucrurile nu stau așa cum spune el”

Contactat de FANATIK, Iosif Rotariu are în continuare mare încredere în Dorin, chiar dacă a dezamăgit până acum: „Nu vreau să discut de acest subiect. Nu comentez ce spune Mircea Rednic. Am alte probleme mai importante cu familia. Lucrurile nu stau așa cum spune el.

Normal că sunt afectat atunci când nu are reușite, dar nu sunt supărat. Ăsta e fotbalul. Azi joci mai bine, mâine joci mai rău. La fotbal ai șansa să demonstrezi și la următorul meci”.

Fostul mare internațional e convins însă că Dorin va reuși să își revină: „Bineînțeles că am încredere în continuare în el. Mare încredere pentru că are calități foarte bune. Aici e puțin problema de adaptare și de integrare în echipă”.

5 ani a jucat Dorin Rotariu la Dinamo: 2012-2017