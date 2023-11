Rednic nu-l regretă pe Rotariu. ”N-a fost corect cu mine! S-a dus la bani”

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani nu a dat randamentul așteptat în primele meciuri la vicecampioana României, iar patronul Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că .

Dorin Rotariu l-a dezmăgit pe Mircea Rednic

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Mircea Rednic a susținut faptul că Dorin Rotariu a ales să meargă la FCSB pentru bani. Tehnicianul crede că jucătorul a făcut o alegere greșită, deoarece la UTA putea să-și relanseze cariera.

”Nu am niciun regret că nu l-am luat pe Dorin Rotariu, pentru că el nu a fost corect față de mine. Și eu am greșit și am spus că numai la mine vine, dar uite că… S-a dus pentru bani, banii o să-i ia.

El a fost influențat, prea mult apare și unchiul său (n.r. – Iosif Rotariu). Să-și vadă și unchiul său de el, nu să se tot implice, că Rotariu nu mai are 10 ani, 12 ani, 15-16 ani. Rotariu are o vârstă și trebuia să se gândească la faptul că nu a mai jucat de mult și trebuia să vină acolo unde avea susținere, unde juca pe postul pe care el dorea să joace.

El în niciun caz nu e atacant, el e aici în banda dreaptă, ăsta e postului lui. Cât a jucat la Dinamo și cât l-am avut la Mouscron aici a dat randament maxim. Eu am fost corect, înainte să semneze Ofosu și Luckassen l-am sunat, nu mi-a răspuns la telefon, asta e”, a declarat Rednic.

Rotariu putea fi cel mai bine plătit jucător de la UTA

”În loc să alege să joace, a ales banii, altfel nu înțeleg. Mai ales că el nu juca de mult timp și avea nevoie ca să intre în circuit de un antrenor care îl cunoaște, de un loc unde nu e așa mare presiune. La Steaua (n.r. – FCSB) e mare presiune, e greu să joci. Când îl ai pe Gigi (n.r. – Gigi Becali) în spate e greu.

Chiar dacă ai făcut 3 meciuri bune și unul nu l-ai făcut bun, el te judecă. Dacă nu ai ‘poponete’ și nu ai personalitate te pierzi. Sunt jucători acolo care au fost criticați, dar care uite au intrat în teren și au rămas. Și Dawa, și Crețu care era tot timpul dat afară, și acum sunt de bază.

Îmi pare rău pentru Roti, chiar am ținut foarte mult la el, m-a dezamăgit. Nu pot să-l judec, el așa a gândit-o. Acum nu are ce să facă, trebuie să demonstreze pentru că Rotariu are calitate. Rar mai vezi jucători care vin doar din plăcere. Eu îi înțeleg, dar el în momentul ăsta trebuia să aibă continuitate, să joace meci de meci, să aibă ritm, să nu fie presiune mare pe el.

Aici toată lumea îl aștepta, nu vorbesc aiurea. Domnul Meszar (n.r. – Alexandru Meszar, patronul UTA ) era dispus să facă eforturi financiare mari, putea să aibă cel mai bun salariu de aici. Și domnul Meszar a vorbit cu el sau i-a dat mesaj. Era un jucător dorit de conducere, de antrenor și chiar și de suporteri. Îmi pare rău, dar nu îl judec, fiecare pe drumul lui”, a spus Mircea Rednic, la FANATIK SUPERLIGA.

Rednic, dezamăgit de Rotariu