Dorinel Munteanu, aplaudat în direct de toți analiștii Fanatik SuperLiga. „Bravo! Caracter mare!”

Dorinel Munteanu a făcut studionul FANATIK SUPERLIGA să se ridice în picioare. Antrenorul celor de la Oțelul Galați a fost surprins în timp ce dădea zăpada de pe teren cu o lopată înainte de duelul cu Universitatea Craiova.

Dorinel Munteanu, primul la dat zăpada

“Hai să vă spun eu de ce e Oțelul acolo unde este. Hai să vedem imaginile cu Dorinel Munteanu dând zăpada. Asta spune tot despre cine este Dorinel Muntenau. Uitați-vă fraților. Antrenorul echipei gazdă, fostul uriaț internațional Dorinel Muntenau.

Un antrenor senzațional, dacă aș fi patron l-aș lua mâine să antreneze și l-aș lăsa să antreneze. Mă uit la acest domn, îmi vine să mă ridic în picioare să îl aplaud. Chiar o să o fac. Hai să îl aplaudăm pe Dorinel Munteanu.

Acest domn avea un meci, un fost uriaș fotbalist și antrenor care confirmă. El avea un meci atât de important, trebuia să se concentreze pe meci să mențină starea jucătorilor. Și când omul a văzut că e o criză, a pus umărul fizic”, a spus Horia Ivanovici.

Oțelul a fost învinsă de Universitatea Craiova

În ciuda determinării lui Dorinel Munteanu, Oțelul a pierdut duelul cu Universitatea Craiova. Jucătorii gălățeni nu au reușit să preia din spiritul antrenorului lor și au pierdut cu scorul de 1-3 duelul cu formația olteană.

“Puterea exemplului, sau puterea, am vrut să le dau exemplu că pot să dau și eu la zăpadă cum dau suporterii mei. Suporterii mei sunt foarte aproape de echipă. Le-am demonstrat că pot să dau și eu zăpada cu ei.

Până cu o oră înainte de meci am dat zăpada cu ei. Nu am zis că sunt la munca de jos. Dacă am luat clubul de a liga a 3-a, am putut să dau și zăpada de pe teren”, a declarat Dorinel Muntenau în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

“Această imagine arată că Oțelul este clubul lui. E clubul lui, mergând și mai departe. Puțini știu că Dorinel este cel care negociază ca sponsorii să vină la echipă. Puțini știu că Dorinel vorbește cu autoritatea locală pentru continuarea finanțării”, a declarat Andrei Vochin.

