Dorinel Munteanu a prefațat meciul CFR Cluj – Oțelul Galați care trage cortina peste etapa a 13-a din SuperLiga. Moldovenii vor să oprească seria pozitivă a „vișiniilor” care au patru meciuri consecutive fără înfrângere.

Dorinel Munteanu, înainte de CFR Cluj – Oțelul: „Nu trebuie să vorbim prea mult despre adversar”

Oțelul Galați a suferit prima înfrângere a sezonului chiar în etapa trecută, scor 0-1 pe teren propriu cu Farul. Dorinel Munteanu a declarat asumat că . Primul pas pentru Oțelul este un rezultat pozitiv împotriva echipei lui Andrea Mandorlini.

Dorinel Munteanu a lăudat-o pe CFR Cluj și a explicat ce trebuie să facă echipa sa pentru a nu pleca înfrântă din Ardeal. „Am așteptări mari de la echipa mea. Despre adversar nu trebuie să vorbim prea mult, în ultimii 6 ani a dominat campionatul, au câștigat 5 titluri. Dar asta nu ne împiedică să avem încredere în noi. Mergem cu speranță că putem obține punct sau puncte.

„Sper că pauza ne-a trezit puțin. Nu trebuia să pierdem cu Farul”

Pentru asta trebuie să fim pregătiți din puncte de vedere fizic și mental. Trebuie să existe spirit de echipă, îmi doresc să fim în obiectiv, adică locurile 1-6, iar pentru asta ne trebuie puncte.

Sper că pauza aceasta ne-a trezit puțin pentru că nu trebuia să pierdem meciul cu Farul. Nu e niciun meci special, am mai jucat cu CFR de multe ori. Am și câștigat, am mai și pierdut.

Sigur că acele momente de la începutul carierei mele au fost frumoase, am avut sprijin, am făcut tot ce am putut pentru CFR atunci, dar acum sunt total implicat la Oțelul Galați”, a declarat Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu, atac înainte de CFR Cluj – Oțelul: „A avut ceva avantaje cu arbitrajele”

În finalul discursului, Dorinel Munteanu a vorbit despre problemele de lot și a „înțepat-o” pe CFR Cluj. Antrenorul a precizat că în anumite meciuri de pe teren propriu.

„Avem câteva absențe, Neagu nu va face deplasarea, Yabre a fost accidentat, Gaitan s-a reaccidentat, are niște probleme la genunchi, Panait a fost operat, dar am la dispoziție un lot de 23 care va face deplasarea la Cluj și mă bazez pe ei foarte mult.

Nu mă tem de presiunile puse pe arbitraj, există și VAR. Sigur că CFR a avut ceva avantaje pe teren propriu cu arbitrajele, dar nu cred că arbitrul va decide meciul mâine. Consider că jucătorii vor fi principalii actori”, au fost cuvintele lui Dorinel Munteanu.