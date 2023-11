Dorinel Munteanu l-ar fi vrut pe Chițu la națională pentru meciul decisiv cu Israel: „Trebuia convocat”

Dorinel Munteanu a analizat pe larg , dar și selecția făcută de Edi Iordănescu. Numele care l-au surprins și mesajul său pentru „tricolori”.

Dorinel Munteanu nu e surprins de înfrângerea Israelului cu Kosovo: „Sincer mă așteptam să îi încurce. Acum e și mai ușor pentru noi”

Dorinel Munteanu le transmite „tricolorilor” să rezolve soarta calificării încă de la meciul din Ungaria: „Suntem neînfrânți și încrederea trebuie să existe. Moralul e foarte sus, mai ales după Kosovo – Israel. Sincer mă așteptam ca Israelul să se încurce în Kosovo. Acum e și mai ușor pentru noi. Nu trebuie să rămânem la mâna meciului cu Elveția. Dacă ei vor da 100% va fi foarte greu pentru noi”.

Antrenorul Oțelului Galați e de părere că , fiind golgheterul campionatului cu nouă reușite: „Eu cred că Edi Iordănescu a ales cei mai buni jucători pentru echipa națională. Nu știu cine mai putea să apară. Poate un Chițu. Eu cred că ar fi trebuit convocat, dar acuma el știe pe ce mână merge. El a ieșit în evidență și e un atacant de meserie, a marcat goluri”.

„Munti” a mai fost surprins de alte două convocări: „Vasile Mogoș a revenit după mult timp la națională. Acuma ca fundaș lateral nu știu dacă e o soluție bună pentru noi. Mă surprinde și convocarea lui Andres Dumitrescu, dar probabil Edi l-a urmărit cu atenție”.

Dorinel Munteanu pune presiune pe națională: „Israelul nu e cu gândul la fotbal. Sper că am învățat ceva din meciul tur”

Dorinel Munteanu crede că România are aproape toate atuurile, : „Eu sper că am învățat ceva din meciul tur de la București și faptul că jucăm pe teren neutru, nu la ei acasă, e un avantaj pentrun oi. Am înțeles că vor fi foarte mulți suporteri din România. Nouă ne convine și un egal. A fost foarte important că Israelul nu a câștigat în Kosovo.

A fost o grupă accesibilă de la tragerea la sorți și până acum la final. Suntem foarte, foarte aproape de calificare. Eu văd un lucru firesc și normal să nu pierdem sau să câștigăm cu Israelul. Ei nu sunt o echipă rea și au demonstrat-o la București, dar acum sunt niște circumstanțe speciale. Eu nu cred că ei sunt cu gândul la fotbal”.

Dorinel îi avertizează însă pe „tricolori” să nu cadă într-o capcană: „Cu toate astea, trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru acest joc. În jocul tur Dumnezeu a fost cu noi. Era alta situația dacă ei câștigau la București, chiar și cu războiul. Trebuie o organizare foarte bună, un joc constant, să nu stăm la egal și nu în ultimul rând să avem mare încredere. Asta ne-a lipsit la toate jocurile decisive.

Am revenit tot timpul pe final sau am jucat numai bucăți din meciuri. Acuma trebuie să facem un joc de la cap la coadă bun ca să rezolvăm soarta calificării și să nu mai stăm cu emoții la meciul cu Elveția și să fie doar o bucurie pentru spectatori”.

„Nu am fost niciodată într-o asemenea poziție în ultimii 15 ani”

Chiar și dacă România va pleca învinsă de la Felcsut, Dorinel Munteanu „tricolorii” trebuie să creadă în continuare în calificare: „Și dacă pierdem cu Israelul, eu cred că putem câștiga la București cu Elveția, pentru că ei vor fi deja calificați. Voi fi prezent la stadion și sper să nu stau cu emoții în tribune. Elveția a făcut egal cu Belarus, dar are jucători valoroși și se pot mobiliza și în ultimul meci dacă e nevoie.

Nici nu mă gândesc la acest lucru. Este clar că nu am fost niciodată într-o asemenea poziție cum suntem acum, chiar în pole-position. Cred că nu am mai avut situația asta de 10-15 ani. Trebuie însă să o fructificăm, nu să ne relaxăm”.

Dorinel Munteanu știe ce trebuie să facă naționala pentru a contracara jocul naționalei lui Alon Hazan: „Israelul este totuși o echipă imprevizibilă, chiar și după eșecul din Kosovo și a demonstrat-o la București, unde nu credeam că vom face un meci așa modest. Am avut din nou șansă.

Îi putem surprinde printr-un joc foarte agresiv, departe de poarta noastră, fiindcă ei vor ieși la joc și vor încerca să aibă posesia mingii. Trebuie să fim foarte compacți, o echipă foarte scurtă”.

„Vor greși dacă îi forțăm noi prin agresivitate pozitivă”

Dorinel Munteanu își pune mari speranțe în doi jucători: „Eu aștept foarte mult de la Ianis Hagi. Este în revenire de formă, a marcat în ultimul meci, are moral bun și gândește pozitiv. Mai sunt jucători care pot face diferența. Stanciu, de la care cu toții așteptăm foarte mult. E un jucător cu experiență, care ar trebui să țină echipa în mână, adică să o organizeze și să o dirijeze.

Avem foarte buni executanți și de faze fixe. Adică am avea calitate, dar cel mai important e să nu le dăm mingea israelienilor, pentru că au demonstrat că sunt foarte periculoși pe construcție”.

Tehnicianul a remarcat însă și probleme din defensiva Israelului „Au însă probleme de pe faza de apărare. Dacă sunt puși sub presiune i-am văzut foarte ezitanți la ultimele 3-4 meciuri. Vor greși dacă îi forțăm noi prin agresivitate pozitivă”.

Cât de importantă ar fi o calificare și în perspectiva viitoarei campanii de calificare la Mondiale: „Le dă aripi jucătorilor”

Dorinel Munteanu a vorbit și despre cum ar influența o eventuală calificare campania din preliminariile Campionatului Mondial: „Edi Iordănescu nu trebuie să le mai spună foarte multe lucruri pentru că este o situație extrem de favorabilă pentru ei. E un lucru deosebit de frumos să participi la Campionatul European și nu cred că există o motivație mai mare în fotbal.

O calificare îți dă moral, încredere și pentru preliminariile Campionatului Mondial, le dă aripi jucătorilor. Mai câștigi niște puncte în clasament care te vor ajuta la tragerea la sorți și va fi o emulație extraordinară în jurul naționalei. Trebuie doar să nu pierdem cu Israelul”.

Dorinel a ținut să sublinieze încă o dată cât de norocoși au fost „tricolorii”: „A fost un punct foarte important obținut în Elveția, cum la fel putem spune că am câștigat un punct mare cu Israelul acasă. Dar și Elveția a avut un joc slab, a făcut egal acasă cu Belarus. Pur și simplu a fost o conjunctură favorabilă nouă în totalitate. De aceea jucătorii trebuie să fie foarte motivați și atenți”.