Doru Gușman i-a dat replica surorii lui Petrică Mîțu Stoian. Ce a dezvăluit impresarul

Maria Tărchilă, una dintre surorile interpretului din Mehedinți, susține că impresarul a rămas cu o avere frumușică de pe urma morții acestuia. Acum managerul îi dă replica.

Impresarul din Craiova a făcut câteva dezvăluiri despre averea și banii strânși de de-a lungul vieții, care nu se află deloc în posesia sa.

Doru Gușman a subliniat faptul că nu a trăit pe spinarea solistului și că foarte multe dintre bunurile acestuia au fost achiziționate de-a lungul timpului pe firmă.

ADVERTISEMENT

Doru Gușman, mesaj pentru sora lui Petrică Mîțu-Stoian. Ce a spus impresarul

Mai mult decât atât, Doru Gușman neagă acuzațiile care i se aduc legat de autoturismul condus până de curând de Petrică Mîțu-Stoian și care se află acum în posesia sa.

Fostul impresar al solistului de muzică populară susține că mașina este cumpărată pe firmă. Totodată, managerul adaugă că artistul nu a lăsat în urmă sa nicio garsonieră.

ADVERTISEMENT

Sora lui Petrică Mîțu-Stoian a declarat recent că fiica lui Doru Gușman are deschis un cabinet stomatologic în imobilul cântărețului, dar impresatul neagă totul.

„Este minciună 100%! Este minciună 100%! Deci dacă ea a spus așa ceva, minte! Cum să fie adevărat așa ceva? Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea.

ADVERTISEMENT

El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui.

Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre (n.r.: în posesia bunurilor).

ADVERTISEMENT

Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este.

Nu este autoturismul lui, este autoturismul nostru, este pe firmă, este al firmei unde suntem amândoi administratori. De unde știe dânsa că este numai al lui”, a declarat Doru Gușman într-o emisiune TV, notează .

ADVERTISEMENT

Doru Gușman, vehement legat de acuzațiile care i se aduc

Impresarul a dorit să lămurească lucrurile și legat de zvonurile potrivit cărora Petrică Mîțu-Stoian i-a lăsat Andreei Gușman un apartament chiar înainte să meargă să se trateze la .

În aceeași notă, Doru Gușman a mai precizat că niciodată nu i-a interzis regretatului solist să-și vadă familia, așa cum a declarat Maria Tărchilă.

„Cum adică nu i-am lăsat eu? Dacă ei au vrut să se vadă în benzinărie, s-au văzut în benzinărie. Petre nu m-a întrebat niciodată. Nu s-a stârnit, nu a apărut vreun război intern”, a mai spus managerul.