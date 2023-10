Dragomir, ca Lupu: 7 luni în pușcărie din cauza lui Dinamo! „3 milioane dolari cash”

Dumitru Dragomir a vorbit, la ”Maxprofețiile lui Mitică”, , îmediat după Revoluție. Acesta a vorbit despre eliberarea sa.

Dumitru Dragomir, despre perioada în care a fost la închisoare

Dumitru Dragomir spune că pentru că a trimis 2-3 milioane de dolari către Dinamo, dar i-a fost frică să recunoască asta pentru a nu fi împușcat.

”Eu nu am făcut pușcărie. M-au ținut șapte luni, dar aia nu e pușcărie. După Revoluție am fost arestat. M-au arestat pe mine, pe secretarul de partid Popescu și pe nea Marin Bărbulescu, șeful Poliției Capitalei.

M-au ținut șapte luni arestat, iar după șapte luni nevasta mea l-a angajat avocat pe Anagnoste, a fost senator în primul parlament al României de după Revoluție. A venit la mine în parlament și mi-a spus: măi copile, nu am ce să-ți fac, nu sunt banii, i-am dat lui Dinamo.

Milioane de dolari, 2-3 milioane cash, nea Marin îmi spusese să plec cu ei în Turcia și eu nu am vrut, am zis că dacă mă prind cu banii mă împușcă. Aveam din drepturile de TV. Eu eram ofițer. Am avut de la Dinamo doi și mi-au trimis revoluționarii vreo 11 inși, semăturile lor. Eu le-am dat banii lor, dar nu recunoaște niciunul”, a spus Mitică Dragomir, la ”Maxprofețiile lui Mitică”.

Dragomir era pregătit de proces

Dumitru Dragomir spune că s-a asigurat că va fi în legalitate, astfel că le-a cerut revoluționarilor să semneze acte de predare-primire a banilor. A ascuns acele acte în curtea nașei sale.

Nu a scos însă aceste acte timp de șapte luni, de frică să nu fie împușcat. A acceptat să scoată acele semnături abia atunci când a fost în fața Procurorului militar.

”Dar eu aveam semnăturile lor cu tot cu seria banilor. Cum am făcut? I-am chemat și le-am spus că asta e casa de bani, eu plec, aveți indigo aici, puneți și toate bancnotele astea, scrie sus, am predat, am primit, semnați voi la am promit și eu la am predat. Au lucrat vreo șase ore, au scris pe hârtie, mi-au dat mie teancul, l-am pus într-un borcan și l-am îngropat în nisip în curtea unei nașe de-ale mele la patru-cinci minute de centrul de arest.

Mi-a zis că nu sunt sănătos, de ce nu le-a scos până acum. I-am zis că dacă scoteam semnăturile, mă împușcam, i-am zis că le scot doar în instanță. Mi-a zis să mă bărbieresc că rezolvă el aici. Peste o oră se deschid ușile, m-au băgat într-o mașină și mă duce la Procurorul General al Republicii, Diaconescu. Lângă el, la masă, Marioul Florescu, cu alți generali și colonei, era procuratura militară.

Mi-au zis că nu au ce să îmi facă, i-au chemat aici pe toți și nu recunosc. I-am raportat că eu am semnăturile la toți 11 și seriile bancnotelor pe care le-au lot. Mi-a zis și el că nu sunt sănătos, că am stat șapte luni în arest. I-am zis că mă împușcau. Îmi era frică că mă împușcă. Le-am zis că le am la cinci minute de IGP.

M-a trimis fără cătușe, m-am dus în curte la nașa mea. Avea o grămadă de nisip și l-am băgat în fundul grămezii. Era și zăpadă de jumătate de metru în Brașov atunci. Știam că la percheziție nu caută prin nisip, caută prin casă. Mă duc, iau borcanul cu nisip și direct pe scări, nici nu am mai luat liftul. Nevasta mea era pe hol, plângea. I-am dat un pumn la borcanul ăsta, că ruginise sârma și am scos hârtiile și i le-am dat Generalului Diaconescu.

Dă la final și vede semnăturile și numele și buletinele. Trage un sertar, scoate o foaie de hârtie, bilet de eliberare. Mi-a zis că sunt liber și că își cere scuze”, a mai spus Dragomir.

Avea planul făcut

Dumitru Dragomir a spus că avea planul făcut în ceea ce privește eliberarea sa. Un procuror i-a spus că nu poate fi eliberat așa, pentru că a fost arestat șapte luni și nu ar fi putut să fie eliberat fără să vină controalele peste procurori. Astfel, Dragomir a trebuit să recunoască o altă infracțiune făcută.

”Procurorul Alinoiu a spus că nu pot să îmi dea drumul, că stau de șapte luni la ei, cum justificăm, mă duc eu în locul lui la pușcărie. Și mi-au zis să le dau ceva pentru ăștia șapte luni.

Le-am spus că nu a respectat un ordin militar, mă gândisem la varianta asta. Postelnicu, personal, a semnat ordinul de deplasare al echipei în Egipt, dar cu două meciuri în Cipru. Din Cipru veneam în România, iar din România în Egipt.

Eu am trimis avionul doar cu marfa cumpărată de fotbaliști, iar noi ne-am urcat și am plecat în Egipt cu vaporul, nu am respectat ordinul. Am avut playere, video, marfă de contrabandă. Am plecat cu Feriboatul și pentru asta nu am respectat ordinul militar”, a spus Dumitru Dragomir.

S-a întâlnit cu Postelnicu la proces

Câteva luni mai târziu, acesta s-a întâlnit la proces cu generalul Postelnicu, cel care i-a dat ordinul militar pe care l-a încălcat.

”La proces m-a judecat avocatul lui Ceaușescu, Lucescu, ajunsese președintele Tribunalului Militar. Cine crezi că era martor în procesul meu? Postelnicu.

Era îmbrăcat în trening cu Victoria București pe el, dat de mine. Îmi era o rușine de el. Erau jurnaliști agățați și pe becuri. El m-a întrebat pe dacă am dat banii, că se interesa și de… i-am dat lui Mureșan, l-au luat pe Mureșan și i-au dat pușcărie multă. Au făcut toți pușcărie multă”, a încheiat Dumitru Dragomir.

