Dragomir dezvăluie cum a avut Rapid avantaj de la vestiar cu FCSB: “Ce a făcut Săpunaru e de felicitat!”

Gestul lui Cristi Săpunaru de la vestiare în derby-ul cu FCSB l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Căpitanul giuleștenilor este recunoscut pentru mesajele sale, însă de această dată a avut un altfel de discurs pentru colegii de la Rapid București.

Dragomir, despre avantajul lui Rapid de la vestiar cu FCSB: “Ce a făcut Săpunaru e de felicitat!”

Mitică Dragomir a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA . Discursul căpitanului de la Rapid a avut un rol important în soarta derby-ului cu FCSB.

„Ce am auzit că a făcut Săpunaru în vestiar este de felicitat. În afara antrenorului le zice și Săpunaru ceva jucătorilor, așa e practica la Rapid. Acum au ieșit antrenorii să vorbească Săpunaru și a zis râzând: «Nu am ce să vă spun, la meciul ăsta cine mai spune ceva e tâmpit».

Fiecare să alerge până dă boala în el, râzând așa. A detensionat atmosfera din vestiar pentru că la ședința tehnică îți consumi din energie. Un mare antrenor nu face niciodată ședințe mari cu câteva minute înainte de meci.

Strângi din cur, te gândești cum să îl ții pe ăla. Lucescu procedează așa. Nu încarci echipa, este destul de încărcată. Săpunaru este profesionist, iubește meseria și banii, asta trebuie să faci în viață.

Crezi că e ușor la 40 să alergi? Mă tem că Rapid se va despărți de el cum s-a despărțit de Iosif. Săpunaru trebuie să rămână în cadrul clubului, îi găsești ceva. Poate să joace, face trei pași în stânga și trei pași în dreapta, are o inteligență de joc”, a spus Mitică Dragomir.

Dan Șucu anunță: „Abia aștept să-mi ia banii și în play-off”

, scor 4-0, după ce elevii lui Cristiano Bergodi au luat prima mult generoasă. Acționarul speră ca jucătorii să îi ia banii și în următoarele confruntări din play-off.

„Prima pe care băieții o au de împărțit este 70.000 de euro, dar este o primă cu o poveste specială. Conform regulamentului, dacă batem FCSB, băieții primesc 40.000 de euro.

Dacă batem Universitatea Craiova primesc 30.000 de euro. Am considerat, împreună cu colegii mei, cu Victor și cu Nico, că, deși am făcut doar egal la Craiova, am avut un penalty valabil și băieții ar fi putut să câștige acest meci, deci practic ar fi trebuit să le dăm prima de 30.000 dacă ar fi câștigat în Bănie.

Abia aștept să-mi ia banii și în play-off, dar sunt ferm convins, și o spun cu toată convingerea, că nu banii i-au motivat pe fotbaliștii noștri să joace și să se dăruiască așa cum au făcut o aseară, ci în primul rând orgoliul de a arăta că sunt cei mai buni și că Rapidul este numărul 1”, a mai spus Dan Șucu.

