Dragomir l-a făcut praf pe Florinel Coman. „La ultimele 3 meciuri tari nu a făcut nimic. I-e frică să și dribleze”

Rapid – FCSB s-a încheiat 4-0 pe Arena Naţională. Giuleştenii au aplicat o corecţie serioasă rivalilor, care au moralul zdruncinat înainte de startul play-off-ului. Echipa lui Charalambous mai are 4 puncte avans în fruntea SuperLigii.

Dragomir l-a făcut praf pe Florinel Coman. „La ultimele 3 meciuri tari nu a făcut nimic”

Dumitru Dragomir l-a criticat la FANATIK SUPERLIGA pe doar în meciurile cu echipe slabe, iar în ultimele trei derby-uri, atacantul a fost inexistent:

ADVERTISEMENT

“Este foarte greu să joci la FCSB cu presiunea asta. Uită-te la Coman. La ultimele trei meciuri tari nu a făcut nimic. Dar în meciurile cu echipe slabe, îi face praf pe toţi.

Este la al treilea meci tare în care i-e frică să şi dribleze. Ce antrenori sunt ăia care lasă echipa să se lăbărţeze. Ţii echipa compactă. Charalambous tot dădea din mâini. Mi-era şi milă de el.

ADVERTISEMENT

“Nu mă aşteptam să câştige Rapidul. Ei au jucat şi psihologic foarte bine”

Nu că nu mă aşteptam la 4-0, nu mă aşteptam la 1-0. Nu mă aşteptam să câştige Rapidul. Ei au jucat şi psihologic foarte bine. Este o tactică de asta. Ies antrenorii şi căpitanul de echipă, Săpunaru.

Un discurs de 2-3 minute. Şi ăştia tot aşteptau să spună Săpunaru ceva. Iar el râzând, le-a spus că nu mai are ce să le spună înainte de derby. I-a detensionat, au început să râdă toţi.

ADVERTISEMENT

“Mi-a fost milă şi de Gigi Becali. Să nu crape acasă”

Contează foarte mult. Antrenorii care ţin şedinţe de câte o oră înainte de meci, îl dai afară imediat. În ora aia, jucătorii consumă energie cât în două meciuri. Fiecare gândeşte ce alunecări bagă, cine pe cine ţine.

Mi-a fost milă şi de Gigi Becali. Să nu crape acasă. Poţi să mori. Eu am trăit în atmosfera asta. Băi, muream. Făceam tensiune 22 cu 12. Eu am stat toată viaţa mea pe bancă. 21 de ani am fost preşedinte de club”, a spus Dragomir la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman rămâne golgheterul SuperLigii, la egalitate cu Darius Olaru, ambii având câte 14 reuşite. “Dubla” din derby l-a propulsat pe , cu 13 goluri, câte are şi Otele de la CFR Cluj.

Dragomir l-a făcut praf pe Florinel Coman. „La ultimele 3 meciuri tari nu a făcut nimic. I-e frică să și dribleze”