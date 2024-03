Dragomir o învață pe Simona Halep să ceară daune de 50 de milioane de dolari. „Ăia intrau la pușcărie!”

după o pauză de 18 luni în WTA. Dubla câștigătoare de Grand Slam ar putea să se aleagă cu o avere după ce suspendarea i-a fost redusă, iar Mitică Dragomir o învață câte milioane să ceară.

Câte milioane trebuie să ceară despăgubiri Simona Halep?! Răspunsul lui Dragomir: „Intrau la pușcărie”

Simona Halep poate să ceară despăgubiri uriașe după ce , deoarece nu i-au permis să participe în competiții. Fostul lider WTA ar putea să se aleagă cu milioane de euro de la Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului.

Mitică Dragomir o învață pe Simona Halep câte milioane trebuie să ceară despăgubire și are o declarație curioasă despre Ion Țiriac. „Oracolul din Bălcești” este convins că dubla câștigătoare de Grand Slam va primi cel puțin cinci milioane de dolari.

„Procurorul sau cei care au făcut chestia asta au greșit, n-aș lăsa așa. Aș cere daune, la toată suferința aș cere 50 de milioane de dolari. Cei care m-au ținut în afara terenului, trebuiau să mă lase să joc până se dă verdictul final.

Fac un pariu pe cât vreți că cel puțin cinci milioane îi va da, nu știu de unde. Este o bătaie de joc, știi din ce cauză s-a întâmplat asta? Că este româncă. Intrau la pușcărie pentru asta, sunt foarte dure legile în străinătate. La noi în țară mai scapi, dar în afară e deranjul de pe lume.

Mă bucur că a revenit și este spălată. Am spus aici că îi dă un an, Țiriac nu este văzut bine la ITIA. La TAS este greu să influențezi. M-am bucurat ca pentru fetița mea, mă bucur pentru ea și familia ei, are o familie care a muncit pentru ea și a suferit pentru ea”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune transmisă doar pe FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Fostul preşedinte ANAD, răspuns la acuzaţiile Simonei Halep: „Refuz să cred”

Simona Halep a aruncat „săgeți” către un laborator din România, care a analizat probleme de sânge ale sportivei. Cristi Balaj, fost președinte ANAD, a răspuns la acuzațiile fostului lider din circuitul WTA.

“ANAD nu a fost implicat în acest proces niciodată. Există, în schimb, posibilitatea să îi fi fost prelevate probe în România şi ITIA să decidă, ca probele să fie analizate la cel mai apropiat laborator, în Bucureşti.

Doar că, orice laborator din lume, în momentul în care primeşte probe de analiză, nu are cum să cunoască numele sportivului. Ei analizează o cifră, un cod. N-au cum să ştie numele lui Halep.

Nu ştiu când s-a făcut analiza. Cei de la ITIA pot să ceară analize şi după ce sportivul este în procedură de audiere. Există situaţii, nu ştiu dacă şi în cazul acesta, când se continuă cu analizele”, a spus Cristi Balaj.

