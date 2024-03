Halep a plecat spre Miami pentru primul turneu după o pauză de 18 luni. Cine va fi alături de ea în Florida

Este oficial! Aceasta va participa la turneul de la Miami. Fostul număr 1 mondial în clasamentul WTA, Simona Halep, va pleca luni dimineață către Miami, alături de un nou partener de antrenament.

Îi este dor de energia publicului

Simona Halep a punctat foarte clar că nu o interesează rezultatele. Sportiva și dorește ca turneul de la Miami să fie unul de reacomodare, după ce a stat departe de competiții aproape 18 luni. Halep a mai declarat că abia așteaptă să simtă din nou bucuria unui meci oficial.

“Pot să spun că mă arunc puțin, la un turneu atât de mare. Dar în momentul acesta, rezultatul nu există pentru mine. Vreau doar să resimt energia publicului, să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat. Este o bucurie să fiu înapoi”, a declarat Simona Halep pentru Antena 3 CNN.

Halep a recunoscut că nu și-a ales un antrenor, dar se află în discuții cu posibile variante. Sportiva nu dorește să grăbească acest proces și își va lua timp pentru a alege soluția optimă.

“Nu am antrenor. Am fost în discuții, am vorbit. Darren mă ajută foarte mult pe această parte. În momentul acesta am de ales o echipă. Nu o voi face chiar astăzi sau mâine. O să îmi iau timp să mă gândesc. Momentan am un sparring din Portugalia, care o să vină cu mine la Miami, și un fizioterapeut. După Miami o să-mi iau timp și o să aleg persoanele pe care eu le consider potrivite pentru mine”, a punctat Halep pentru aceași sursă.

Portughezul care o insoțește la Miami

Simona Halep și-a ales o nouă echipă, alături de care va ataca primul turneu de la suspendare. Câștigătoarea de la Wimbledon a pus la punct o înțelegere cu un partener de antrenament, un fost tenismen, retras de curând.

Noul colaborator al Simonei Halep este de fapt o mai veche cunoștință a sportivei din Constanța. Portughezul în vârstă de 30 de ani, Joao Monteiro, este partenerul de antrenament care va pleca alături de Simona, la Miami.

Joao Monteiro s-a retras de curând din circuit, iar cea mai bună poziție a sa din carieră, în clasamentul ATP, a fost 237. Monteiro și Simona Halep au mai colaborat și în 2023, perioadă în care sportiva era suspendată.

La acea vreme s-a speculat pe natura relației lor. Zvonurile spuneau că între cei doi ar fi mai mult de o relație de colaborare. Simona Halep a ținut să clarifice acest aspect la acel moment pentru a stopa orice zvonuri.

“Am tot citit articole inventate despre relaţia mea cu Joao Monteiro. El este partenerul meu de antrenament şi nimic mai mult. Mulțumesc!”, declara sportiva în 2023, despre relația cu portughezul. Simona Halep revine în circuitul profesionist după 18 luni. Halep a fost suspendată inițial 4 ani pentru dopaj.