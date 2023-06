Dragoste printre bombe. Un german de pe frontul ucrainean a căzut în “capcana” unei localnice: “Nu mi-e frică să lupt, dar mi-e frică să scriu unei fete”

Rene este un tânăr de 21 de ani care s-a înrolat voluntar în armata ucraineană. Militarul german a decis și nu se aștepta să se atașeze atât de mult de Ucraina. Ana are 22 ani și lucrează într-o farmacie din Nikolaev. Cei doi s-au cunoscut întâmplător, într-o cafenea din oraș. Tinerii au început să comunice mult pe rețelele sociale și nu bănuiau că această interacțiune se va transforma în ceva mai mult. Acum, cuplul este în așteptarea unui copil, iar Rene speră să câștige războiul și să revină acasă la cei dragi.

Povestea de dragoste dintre voluntarul german și farmacista ucraineană

Înainte de începerea invaziei ruse pe scară largă a Ucrainei, Rene a locuit și a lucrat în Germania, a fost familiarizat cu situația politică din Ucraina, dar, după cum își amintește tânărul, ziua de 24 februarie a fost o surpriză pentru el.

“Am plecat în Ucraina pentru că am vrut să contribui la apărarea unui stat suveran care a fost atacat de Rusia. Desigur, am vrut să ajut mai întâi cea mai vulnerabilă parte a Ucrainei – populația civilă care supraviețuiește în acest iad cauzat de război”, își amintește el.

Rene și-a cheltuit toate economiile pentru achiziționarea a două mașini pentru Forțele Armate ale Ucrainei. În plus, voluntarul a cumpărat echipamente pentru una dintre unități, două drone, mâncare și alte lucruri. Rene s-a mutat în Ucraina în martie 2022.

“Mă miră că mulți oameni din vestul Ucrainei trăiesc ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Ei merg în baruri, cluburi, organizează petreceri și beau. Când îi întrebi ce fac pentru a ajuta Ucraina sau pentru a o proteja, pur și simplu nu știu ce să răspundă. Unii oameni sunt egoiști, nu încearcă în nici un fel să-și ajute țara să învingă agresorul. Dar m-am întâlnit și cu o mulțime de ucraineni care luptă și fac tot posibilul pentru victoria țării”, spune voluntarul german.

S-au văzut la o cafenea și s-au îndrăgostit iremediabil

Rene și Ana s-au văzut pentru prima dată într-o cafenea din Nikolaev, unde militarul se relaxa în timp liber. Acolo se adunau mai mulți militari ucraineni, pentru că proprietarul localului, un prieten comun al lui Rene și al Anei, era voluntar. Ulterior, Anna l-a găsit pe Rene pe rețelele sociale și s-a abonat la pagina lui de pe Instagram.

Militarul își amintește că frica l-a împiedicat să-i scrie: „E amuzant, pentru că nu mi-e frică să merg în Ucraina să lupt pentru ea, dar mi-e frică să scriu unei fete. (…) M-am gândit că probabil are încă un iubit. Cum aș descrie-o? Știi, fața ei este la fel de frumoasă ca inima ei. Suntem împreună de opt luni, dar parcă o cunosc de ani de zile!”.

Rene a fost trimis în punctele fierbinți, unde lupta cu inamicii și îndeplinea misiuni, iar apoi se întorcea în Nikolaev și petrecea timpul cu Ana. Conexiunea lor devenea tot mai puternică. La două săptămâni de la începutul comunicării, cuplul începuse deja să locuiască împreună.

În decembrie 2022, îndrăgostiții au aflat că vor avea un copil: „Rene a plecat în Germania, trebuia să-și reînnoiască pașaportul”, spune Ana. „Și mi-a spus: ‘La revedere, Ania. Pa, bebe’ și am râs atunci. Știam că își dorește foarte mult un copil. Rene vorbea constant despre asta. Dar apoi, la aproximativ o săptămână după plecarea lui, am aflat că chiar vom avea un copil!”.

“Am fost șocat când am aflat că vom deveni părinți, eram pierdut. Nu știam dacă Nikolaev va fi din nou sub foc, iar asta creează tensiuni. Rene m-a liniștit, a spus că totul va fi bine și ne vom descurca”, spune Ana.

Voluntarul german, cucerit de frumusețea ucrainencei

La sfârșitul lunii ianuarie 2023, Rene a revenit în țară și a cerut-o pe Ana în căsătorie: “M-am gândit la asta în ultimele două luni. Din păcate, propunerea în sine nu a fost foarte romantică. I-am zis: ‘Hei, vrei să fii soția mea? Tot ce vreau e un răspuns da sau nu’. Apoi ne-am cumpărat inele și am început să ne ocupăm de acte. Ne-am căsătorit și nu ne-a mai deranjat că nu ne cunoșteam suficient de mult. Femeile ucrainene sunt foarte temperamentale, dar totul a fost minunat încă de la începutul relației noastre”.

“Fiul meu va fi pe jumătate ucrainean. Nu are nicio șansă să crească într-o Ucraina liberă dacă țara va fi ocupată de teroriști ruși. Așa că acum lupt nu numai pentru viitorul familiei mele, ci și pentru viitorul tuturor familiilor ucrainene. Aș zice că acum am un motiv să supraviețuiesc, pentru că îmi doresc foarte mult să-mi văd fiul crescând”, mai spune luptătorul german.

Anna planifică să nască în Ucraina și i-ar plăcea să rămână în orașul natal. Tânărul german plănuiește să pornească o afacere și , mașini și alte bunuri din Germania.

“Mi-ar fi plăcut să rămân în Ucraina, mă gândesc la asta, dar nu pot să-mi fac planuri pe viitor, pentru că nu știu dacă voi supraviețui sau nu”, a spus voluntarul german.

Îndrăgostiții vor deveni părinți

Când Rene este plecat într-o misiune, îndrăgostiții comunică pe rețelele sociale. Ei abordează diferite subiecte, dar evită să vorbească despre război: “Nu vreau ca Ana să-și facă griji. Am văzut multe, dar nu pot să-i spun totul: până la urmă, sunt informații secrete. (…) Faptul că cineva mă așteaptă acasă mă motivează să încerc să rămân în viață. Pe de altă parte, când sunt într-o misiune, nu mă gândesc la nimic în afară de de luptă în sine”.

Rene a văzut moartea cu ochii. Tânărul a fost rănit și acum trece un curs de reabilitare. Pentru voluntarul german, aceasta este o șansă de a petrece mai mult timp cu Ana: “Înainte de asta nu am văzut-o de trei luni. Dar acum avem șansa să ne vedem mai des. Am fost rănit acum câteva zile. Eram în misiune. Am fost rănit în stomac”.

Ana spune că îl înțelege pe Rene și încearcă să facă fața obstacolelor care apar în relația lor: “Înțeleg că războiul este, în linii mari, meseria lui. Da, el este aici în Ucraina, aceasta este alegerea lui conștientă. Am înțeles inițial că era un militar și mi-am asumat decizia. Desigur, mi-aș dori ca el să petreacă mai mult timp acasă, pentru ca mi-e greu să fiu singură și mi-e foarte dor de el. Este îngrozitor când este în misiune. Mă rog să nu fie rănit. Nu vreau să pierd o persoană dragă. Aceasta este teama mea principală, să-mi pierd o parte din familie”.