Drama ascunsă a Dianei Șucu. Soția lui Dan Șucu a făcut dezvăluirea tristă: ”Din nefericire, nu mai este”

Drama ascunsă a Dianei Șucu. a făcut dezvăluirea tristă, precizând că este vorba de o persoană care, din nefericire, nu mai este. Printre ce a trecut fosta prezentatoare de la Televiziunea Națională.

Suferința neștiută de nimeni din viața Dianei Șucu. Mărturia făcută de partenera lui Dan Șucu despre momentele nepăcute

Diana Șucu a dezvăluit neștiută de nimeni din viața sa, care a marcat-o profund. Mărturia făcută de partenera lui Dan Șucu are legătură cu mai multe momente neplăcute din tinerețea sa și pentru că a ales să se căsătorească la o vârstă fragedă.

ADVERTISEMENT

Frumoasa vedetă a ajuns la altar pentru prima oară la 19 ani, lucru care i-a supărat foarte tare pe părinții săi. Tatăl fostei moderatoare de la TVR 2 a fost cel mai afectat pentru că bărbatul era mult mai mare decât fiica sa, deși avea o situație materială extraordinară.

„Părinţii mei au fost foarte supăraţi când m-am căsătorit pentru că eram prea tânără, dar eram îndrăgostită şi s-au resemnat. Am stat măritată 8 ani de zile, am divorţat şi l-am cunoscut pe Dan, soţul meu actual.

ADVERTISEMENT

Tata, din nefericire, nu mai este, dar a fost un simbol pentru mine. Regăsesc multe lucruri la soţul meu de la tata, cum ar fi verticalitatea, responsabilitatea. Am fost foarte apropiată de părinţii mei.

Am învăţat pe la 26-27 de ani să plâng, mi se părea nedemn să mă vadă cineva că sufăr. Când tata s-a dus, mama a suferit un şoc, aşa că eu şi sora mea am încercat s-o liniştim. Iarna stătea la noi, vrem să o protejăm.

ADVERTISEMENT

Până în clasa a 8-a am fost băiatul familiei, jucam fotbal, încercam să-l fac pe tata mândru de mine”, a mărturisit Diana, soția lui Dan Șucu, în emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, notează .

Diana Șucu, la al doilea mariaj

Diana Șucu a fost căsătorită timp de 8 ani cu Cezar Lăscărescu și a divorțat în anul 1999, fiind acuzată că a plecat din căminul conjugal cu mai multe bunuri de valoare. Printre acestea s-ar fi aflat bijuterii cu pietre prețioase, ceasuri de aur, tablouri celebre și blănuri.

Fosta prezentatoare TV s-a ales cu mai multe terenuri în Snagov după semnarea actelor de divorț, dar și cu un apartament în Ion Câmpineanu. L-a cunoscut pe al doilea soț, patronul de la Rapid, în aprilie 2005.

ADVERTISEMENT

Pe august în același an era cerută în căsătorie de Dan Șucu, iar în noiembrie a rămas însărcinată. După venirea pe lume a copilului lor a renunțat la televiziune și nu a profesat nici ca avocat, deși a absolvit Facultatea de Drept și are un master în Drept Internațional.

În altă ordine de idei, Diana Șucu a dorit să lămurească și zvonurile care spun că l-a despărțit pe investitorul de la Imperiul Leilor de prima soție, Camelia. Blondina susține că afaceristul era divorțat de circa 2 ani când l-a întâlnit prima dată.