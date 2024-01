Drama fotbalistului de 10 milioane de euro de la FCSB: „Dacă nu veneai azi la doctor, ți-am fi tăiat piciorul!”

Patronul liderului din SuperLiga vrea să îl transfere pe atacantul brazilian pe 10 milioane de euro în viitorul cât mai apropiat. Până atunci, fostul jucător de la a povestit drama carierei sale.

Drama lui Luis Phelipe. Noul brazilian al FCSB-ului era să rămână fără picior

„(n.r. – Ai avut și accidentări care să te tragă în jos în acești ani, probleme fizice?) Am avut, dar nu probleme fizice. Cred că în 2021 am avut o infecție la picior, a fost o infecție serioasă! Piciorul meu devenise foarte mare (n.r. – inflamat, gesticulează spre zona afectată).

Am stat cu febră, apoi am mers la doctor, unde mi s-a spus: «Luis, dacă nu veneai astăzi, ar fi trebuit să-ți tăiem piciorul!». În ultima zi am mers! A trebuit să fac apoi o serie de teste, de investigații medicale zi de zi.

(n.r. – Și bănuiesc că ai stat o mulțime de luni fără să joci) Da. Dar soția a fost acolo, lângă mine, tot timpul”, a dezvăluit Luis Phelipe, conform

„I-am spus soției «Baby, nu mai vreau să joc fotbal!»”

Soția a avut un rol covârșitor în ascensiunea noului star de la FCSB. După cum spune chiar Luis Phelipe, aceasta l-a convins să își continuie cariera atunci când fotbalistul lua în calcul să pună ghetele în cui.

„(n.r. – Apropo, ai avut momente în care ai vrut să renunți la fotbal, să-ți închei cariera?) Da, da, da, bineînțeles! Chiar anul trecut, în 2023. Când eram la Botafogo, în timpul acestui proces, începând din ianuarie și până în martie-aprilie, i-am spus soției: «Baby, nu mai vreau să joc fotbal! Vreau să mă opresc, vreau să merg să muncesc, să merg la studii, la universitate…».

(nr. – Reacția ei care a fost?) Iar ea mi-a spus: «Nu, tu ai fost născut pentru asta, te-ai născut pentru a juca fotbal! Acum trei ani, jucai în echipa națională, de ce vrei să te oprești acum? Ai și un copil acum, avem nevoie de tine!».

De asta am continuat, e vorba de familia mea, de soția mea… Mai am încă multe visuri de construit. Soția și copilul m-au încurajat tot timpul, de asta am continuat”, a adăugat atacantul brazilian.

200.000 de euro a costat transferul lui Luis Phelipe de la Poli Iași la FCSB. Contractul brazilianului cu gruparea roș-albastră este valabil până în vara lui 2028.