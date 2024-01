Luis Phelipe a impresionat în primul meci la FCSB: ”Este un jucător elegant”

Brazilianul adus de la Poli Iași , singurul amical pe care ”roș-albaștrii” și l-au programat în stagiul de pregătire efectuat în această iarnă în Antalya.

Luis Phelipe, lăudat pentru debutul cu dreptul la FCSB

Prestația lui Luis Phelipe în amicalul susținut de FCSB a impresionat, atacantul fiind al formației lui Elias Charalambous. Evoluția brazilianului a fost remarcată și de fostul internațional Basarab Panduru.

”Tehnică are. Gândeşte-te că probabil a fost selecţionat de Red Bull Brazilia (n.r.- Red Bull Bragantino). A venit cu lotul de sute de oameni la Leipzig. Ceva are omul ăsta, nu poţi să spui că nu are. L-am văzut şi la Iaşi. Tehnica lui este foarte bună. Este un jucător elegant.

A dat cu crampoanele peste minge. A tras mingea cu crampoanele şi i-a dat-o printre picioare. Îmi place! Nu ştiu… Miculescu dă şi el gol, dar el, Coman, au probleme. Poate poţi să îl bagi şi inter dreapta pe Luis Phelipe în anumite meciuri. În play-off nu este uşor.

Are ceva. Controlul este bun. A făcut o fentă atât de frumoasă şi de naturală. Şi banderola aia cred că îţi dă puţin curaj. Bravo lui! Se vede că se mişcă într-un fel. S-ar putea să fie o achiziţie bună dacă este lăsat să joace”, a declarat Panduru, la .

Coman, încântat de achizițiile FCSB-ului

Jocul bun al brazilianului Luis Phelipe a fost , care speră ca noile achiziții să o ajute pe FCSB să câștige titlul în actualul sezon. ”Luis Phelipe a și marcat, ne bucurăm, Baba Alhassan a jucat și el foarte bune. Sunt două transferuri reușite, vor aduce plusul de care avem nevoie”, a spus Coman.

Baba Alhassan a debutat în postură de căpitan, banderola a trecut apoi la Luis Phelipe şi, în cele din urmă a ajuns la Darius Olaru, căpitanul de drept. Un gest al ”roș-albaștrilor” pentru a le da încredere noilor veniți. De altfel, până în minutul 69, nu mai puțin de .

Chiar dacă FCSB a avut doar un meci amical și s-a reunit cel mai târziu dintre echipele din SuperLiga, este cea mai pregătită echipă din Antalya, peste rivalele Rapid sau Universitatea Craiova.

Echipa arată impecabil din punct de vedere fizic, foarte bine tactic și tehnic, iar grupul este unul foarte legat. Pentru ”roș-albaștrii” este singurul meci amical din Antalya. FCSB va debuta în noul sezon pe teren propriu cu UTA Arad, luni, 22 ianuarie, de la ora 20:00.