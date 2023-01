Dramă pentru Adriana Bahmuțeanu: ”Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple”

pentru fosta soție a lui Silviu Prigoană. Bruneta a mărturisit că atunci când i-a murit copilul a zis că mai rău de atât nu are ce să i se întâmple. Când s-a vindecat în cele din urmă vedeta de pe urma cumpenelor?

Suferința jurnalistei Adriana Bahmuțeanu. Prin ce a trecut după ce i-a decedat bebelușul la numai 3 săptămâni de la naștere

Adriana Bahmuțeanu și-a pierdut primul copil în anul 2009, în perioada în care era căsătorită cu Silviu Prigoană. La momentul respectiv jurnalista suferea de fibrom uterin, motiv care a dus la drama de mai târziu.

În cele din urmă vedeta a reușit să treacă peste suferință și s-a resetat, fiind ferm convinsă că ar fi ajuns la spitalul 9 dacă nu făcea acest pas decisiv. Din păcate, bruneta a avut numeroase momente de cotitură până acum.

„Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple.

Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură. Dacă nu era mama mea cred că clacam.

Oamenii erau curioși ce se întâmplă în viața mea ca să facă un subiect. Nu să vadă cum mă simt. A fost foarte greu să depășesc perioada aceea.

Poți să pierzi orice în viață, nu se compară ca grad de durere când îți pierzi propriul copil”, a spus Adriana Bahmuțeanu în cadrul podcast-ului

Adriana Bahmuțeanu, vindecată de pierderea primului copil

Adriana Bahmuțeanu a mai subliniat că s-a mobilizat pentru ceilalți Vedeta are doi băieți cu fostul partener de viață care după divorț au rămas să fie crescuți de politician.

În timpul pandemiei de coronavirus jurnalista susține că a vindecat drama pierderii primului copil, însă regretul va rămâne pentru tot restul vieții.