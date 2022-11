Drama toboşarului Manolo, fanul numărul 1 al Spaniei! A cerut ajutorul Federaţiei pentru al 11-lea Campionat Mondial. “O să-mi vând toba pentru mâncare”

La 73 de ani, Manolo Caceres Artesero pare un bătrânel care e gata să-şi aştepte nepoţii de la şcoală. În acelaşi timp, bunicul este pregătit să meargă la turneul final din Qatar. Ar fi al 11-lea Campionat Mondial în calitate de suporter, însă acum doi ani, la începutul pandemiei de COVID-19, a fost lovit de o dramă.

Toboşarul Manolo are nevoie de ajutorul Federaţiei ca să meargă la Campionatul Mondial din 2022

În primăvara lui 2020, după ce pandemia de COVID-19 a lovit întreaga planetă, Manolo s-a văzut pus în faţa unei situaţii dificile. A fost obligat să închidă barul pe care îl avea în Valencia şi a rămas fără niciun ban. Într-un apel disperat, celebrul fan a anunţat că-şi va vinde toba pe care o folosise de sute de ori la meciurile naţionalei Spaniei.

“Nu mai am niciun venit, după ce am închis barul. Pensia mea e de 800 de euro şi ipoteca e de 420 de euro. Sunt într-o situaţie economică foarte proastă. Am pierdut foarte mulţi bani în această perioadă. O să-m vând toba pentru mâncare. Chiar nu ştiu ce să mai fac”, povestea, printre lacrimi, Manolo.

Acum, înainte de Campionatul Mondial din Qatar, toboşarul Manolo speră ca Luis Rubiales, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, să-l ajute. Nu ar fi prima oară, după ce şeful sportului rege spaniol l-a dus la EURO 2020.

“În ultimul timp m-au tot luat peste tot. Mi-au plătit hotelul, mi-au dat bilete şi sunt foarte recunoscător. Toţi mă întreabă dacă voi merge în Qatar şi eu le răspund că da, acum vom vedea”, declara, în august 2022, celebrul suporter al Spaniei.

43 de ani de când s-a apropiat prima oară de naţionala Spaniei. A avut probleme la Mondialul din Rusia

Povestea de dragoste dintre Manolo şi naţionala Spaniei a început în 1979, când toboşarul a mers la un meci cu Cipru, în Limassol, din preliminariile pentru . Ibericii s-au calificat la turneul final, iar suporterul a bifat primul turneu final cu selecţionata iberică.

Când Spania a găzduit , Manolo a fost din nou în tribune şi a bifat prima prezenţă la cea mai importantă competiţie planetară. A urmat selecţionata iberică la toate ediţiile şi a devenit un simbol, cu toba lui şi tricoul cu numărul 12.

Manolo a mers la turneele finale din 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018, însă doar în Rusia a avut probleme. Organizatorii nu l-au lăsat să intre cu toba pe stadion şi suporterul s-a gândit chiar la retragerea din activitate.

Pe lângă cele zece ediţii de Campionat Mondial, Manolo a mai bifat prezenţa şi la şapte Campionate Europene. Toboşarul a fost martor, din tribune, la cele mai importante momente din istoria recentă a naţionalei Spaniei, succesul de la CM 2010 şi victoriile de la EURO 2008 şi EURO 2012.