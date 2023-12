Dramele trăite de Carmen Grebenișan și soțul ei, Alex: „O tumoră canceroasă”

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Alex Militaru, au vorbit în cadrul unui podcast despre provocările ca și pereche, dar și care au fost cele mai dificile momente din viața lor.

Carmen Grebenișan și soțul ei, Alex Militaru, confesiuni în premieră despre relația lor și dramele prin care au trecut

2023 a mărturisit cel mai dificil episod al vieții sale: cel în care a aflat că tatălui ei i-a fost găsit o tumoră canceroasă. S-a întâmplat când simpatica influenceriță trebuia să dea examenul de Bacalaureat.

De cealaltă parte, soțul ei, Marius Licsandru Militaru, a spus că operația pe care a suferit-o la spate după ce a reușit să slăbească destul de mult a fost un hop dificil de trecut.

„Au fost și momente grele (n. red.: în viața lor). Un moment greu din viața mea a fost și ăla cu operația. (…) Am avut 126 de kg, acum am 102. Am avut o operație la spate și n-am mai putut să mă țin la fel cu alimentația.

Am avut opt luni în care stăteam doar în bazin, nu știu cum sunt restul, dar eu după ce stăteam în apă îmi venea să mănânc”, a povestit Alex Militaru, soțul vedetei Carmen Grebenișan în

Influencerița, devastată de boala cu care s-a confruntat tatăl ei

Carmen Grebenișan a spus, la rândul ei, perioada pe care nu o va uita niciodată. Au fost niște vremuri în care fosta supraviețuitoare din și-a văzut tatăl vitregit de orice putere, după ce s-a confruntat cu cancerul.

Părintele ei a urmat o terapie cu citostatice, iar când îl vedea acasă sleit de forță, totul s-a întunecat în jurul ei. Carmen a recunoscut că nu a avut tăria necesară de a fi aproape de tatăl ei, atât de mult a afectat-o boala care îl măcinase.

„Am aflat că tata are o tumoră canceroasă. A rămas cu împrumuturi, cu probleme”

„Cel mai greu moment a fost când am aflat că tata are o tumoră canceroasă, eu fiind atunci un copil, chiar dacă eram în adolescență. Am aflat târziu, chiar înainte să se opereze. Tata s-a îmbolnăvit pentru că nouă ni s-a dus business-ul (n. red: aveau un magazin cu materiale de construcții). A fost destul de devastat. Tata a rămas cu împrumuturi, cu probleme. Mânca o dată pe zi și prost și a fost afectat colonul destul de tare. Prima reacție a fost că nu credeam.

A fost înainte să dau Bac-ul. Nu prea reușeam să înțeleg ce se întâmplă, nu voiam. A început o cură cu citostatice, dar când vedeam că pica de pe picioare… Eu vedeam negru în fața ochilor. E un sentiment de anxietate atât de profundă… Simțeam un gol în stomac și vedeam negru. Nu puteam să îl întreb ce i-au mai zis doctorii. Fugeam în cameră și, în sinea mea, îl evitam”, a mărturisit Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan și Alex, relație specială cu socrii lor

Soții Grebenișan-Militaru au vorbit și despre relația cu socrii lor. Carmen a declarat că s-a obișnuit să o alinte pe mama ei soacră cu apelativul „mama Florina”, în timp ce Alex e ceva mai respectuos cu mama soției sale și mult mai apropiat, ca exprimare, când vine vorba de Marcel, tatăl vedetei.

Alex a mai dezvăluit că soacra lui îi răsfață destul de des cu preparate culinare pe care le pregătește pentru ei. A dat și un exemplu în acest sens. Mama lui Carmen Grebenișan i-a delectat cu o ciorbă de curcan.

„Sincer, ultima oară după ce ne-am întors din vacanță, ne înghețase congelatorul, l-a dezghețat și a găsit o pulpă de curcan și a făcut o supă super-bună și salată de boeuf cu curcan, atenție, vă rog! Din ce am observat, ginerele să îi zică mamă-soacră se practică din comunism. E o concepție care pleacă de acolo. Te apropii cumva, dar parcă nu îți vine să îi zici”, a povestit Alex Militaru despre relația cu socrii săi.

„Nu pot să îi zic mamei-soacre doamna Florina, e prea formal. Eu îi zic mama Florina, sincer. Eu pe taică-tău nu pot să îl strig domnule Bebe. Mama Florina, pot”, a spus și Carmen Grebenișan.