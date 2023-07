Duckadam cere o schimbare la FCSB după 2-1 cu Dinamo: „Dă-i o șansă și celuilalt”

FCSB din a doua etapă a SuperLigii. Echipa lui Elias Charalambous a marcat ambele goluri în prima repriză, în timp ce Dinamo a înscris în finalul meciului, după o eroare a lui Ștefan Târnovanu. Helmut Duckadam consideră că portarul ar trebui să fie înlocuit între buturile vicecampioanei pentru o perioadă.

Duckadam, verdict după gafa lui Târnovanu din FCSB – Dinamo 2-1: „Scoate-l, dă-i o șansă și celuilalt”

Neluț Roșu a șutat de la distanță, iar Ștefan Târnovanu părea să prindă mingea fără probleme. Portarul roș-albaștrilor a scăpat mingea din mână, iar atacantul Goncalo Gregorio a fost pe fază și a trimis mingea în poartă. Helmut Duckadam îi sugerează vicecampioanei României să îl țină pe bancă pe Târnovanu pentru câteva partide.

ADVERTISEMENT

„Cred că se va face aceeași greșeală care s-a făcut cu Vlad. Am spus și atunci, dacă a greșit, scoate-l, dă-i o șansă și celuilalt. Nu l-au scos, a greșit în continuare și acum nu mai joacă deloc.

Eu l-aș scoate puțin (n.r.- pe Târnovanu), un meci, să se mai liniștească”, a declarat Helmut Duckadam, la . și Darius Olaru au marcat pentru FCSB în prima repriză. Ambii au punctat pe tabelă cu șuturi spectaculoase de la distanță.

ADVERTISEMENT

Duckadam, semnal de alarmă pentru FCSB: „Să se gândească foarte serios la jocul de la Sofia”

Pentru FCSB urmează meciul tur din „dubla” cu CSKA 1948 Sofia din a doua rundă preliminară din UEFA Conference League. Partida va avea loc în deplasare, miercuri, 26 iulie, de la ora 20:30. Helmut Duckadam trage un semnal de alarmă pentru echipa lui Gigi Becali înaintea duelului cu bulgarii.

Fosta glorie a roș-albaștrilor a avut doar patru remarcați din lotul FCSB-ului după derby-ul cu Dinamo. „Din punctul meu de vedere, FCSB ar trebui să se gândească foarte serios la jocul de la Sofia, pentru că în această seară au fost doar 4 fotbaliști care au jucat: Coman, Olaru, Pantea, Șut. Restul zero”, a spus Helmut Duckadam.

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, mijlocașul FCSB-ului, a tras concluziile derby-ului cu Dinamo la finalul meciului. Jucătorul vicecampioanei a recunoscut că a avut emoții în finalul partidei, după golul marcat de „câini”. De asemenea, căpitanul vicecampioanei consideră că echipa roș-albaștrilor a căzut fizic, odată cu apropierea de fluierul de final.

Darius Olaru, concluziile derby-ului FCSB – Dinamo 2-1

„Am avut emoții pe final și trebuie să schimbăm asta, să fim mai compleți în fața porții și să marcăm la ocaziile pe care le avem. Poate am căzut și un pic fizic, vorbesc despre mine aici, e posibil ca și ăsta să fie un motiv pentru care n-am mai jucat atât de bine în repriza secundă.

Cred că rămâne un derby, chiar dacă am jucat pe Arcul de Triumf. Am intrat foarte bine în meci în prima repriză, ne bucurăm că am marcat mai mult decât ei.

ADVERTISEMENT

Sper să nu fie ultimul meu gol în acest sezon, să-mi ajut echipa cât de mult pot și să continuăm cu victoriile. Încercăm să ne calificăm în Europa, obiectivul e să ajungem în grupele Conference League. Avem o echipă bună, omogenă, sperăm să continuăm pe această linie”, a spus Darius Olaru.