Duel de cinci stele între Nicoliţă şi Bobonete: „L-a sunat pe Rotaru să îi trimită urgent echipament! I-am dat 10-0”

Confruntarea dintre AFC Iazu și CS Amara din Cupa României Betano . Actorul cunoscut din serialul „Las Fierbinți” i-a cerut lui Mihai Rotaru un set de echipamente de la Universitatea Craiova pentru partida împotriva fostului jucător de la FCSB.

Duel de cinci stele între Nicoliţă şi Bobonete: „L-a sunat pe Rotaru să îi dea urgent echipament! I-am dat 10-0”

Bănel Nicoliță nu și-a atârnat ghetele în cui și a semnat cu CS Amara, așa cum a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul mijlocaș de la FCSB are obiectiv promovarea în Liga 3, dar și aducerea altor jucători cu nume în fotbalul românesc lângă el.

Specialistul FANATIK a jucat împotriva lui Mihai Bobonete în Cupa României Betano și a povestit în direct cum a decurs întâlnirea cu celebrul actor. Bănel Nicoliță a dezvăluit că AFC Iazu a îmbrăcat tricourile Universității Craiova pentru întâlnirea cu CS Amara.

Mihai Bobonete l-a sunat pe Mihai Rotaru, iar acționarul Universității Craiova nu a ezistat și l-a ajutat pe bunul său prieten. „Bobo” este unul dintre cei mai înfocați suporteri ai „alb-albaștrilor”, care .

„I-am dat… A venit, am stat și mi-a zis: «Băi Bănele am venit dimineață nu aveam nici echipament, a trebuit să îl sun pe domnul Rotaru». I-a adus echipamentul în ziua jocului, alb-albastru și i-a făcut echipament și l-a trimis imediat. Ține cu echipa domnului Rotaru. Ce bătaie.

A fost frumos pentru oamenii ăia care vin și își lasă săracii animalele pe acolo, erau vreo 3, 400 de oameni. Au venit toți oamenii din Iazu, îmi spune un prieten: «Acum e momentul să furăm de la ei că am plecat toți la meci». Am avut prima la dreapta, am mâncat o pizza pe la Slobozia și am plecat acasă”, a spus Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță: „Bobo a fugit la 8-0. Când e groasă trec în atac”

„Bobo a fugit la un moment dat, era 7,8-0 și nu îl mai văd în teren, plecase deja la București. El bate loviturile libere, tot. Bobonete era puțin mai în față și îi dă unul mingea în spate și zice: «Dă-o în față, unde o dai». Mă bucur că au venit oamenii ăia și pentru ei e o bucurie și o sărbătoare.

M-am apucat că mi-am dorit foarte mult pentru oamenii ăștia, care nu au avut ocazia să mă vadă și acum le dau ocazia la meciurile pe care le voi juca la Amara până în vară. Să se bucure de fotbal, de mine și de ceilalți jucători. L-am luat pe Costel Roșu care a jucat la Voluntari, facem echipă cât de cât bună să promovăm.

Am jucat mijlocaș central, trec în atac când e groasă, dar acum nu a fost momentul”, a spus Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Mihai Rotaru, IMPLICAT IN DUELUL Banel Nicolita - Mihai Bobonete din Cupa Romaniei