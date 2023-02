Dumitru Dragomir, afaceri de milioane cu fiica lui Gigi Becali: „Ce sunt, bă, pentru mine 500.000 de euro?!”. Video exclusiv

Dumitru Dragomir a dezvăluit că a intrat în afaceri cu Alexandra, fiica lui Gigi Becali, pentru construirea unui zid de beton în zona în care atât șeful LPF, cât și patronul FCSB au ridicat blocuri cu apartamente de lux, nordul Bucureștiului.

Dumitru Dragomir, partener de afaceri cu Alexandra, fiica lui Gigi Becali: „Ce sunt pentru mine 500.000 de euro?”

Dumitru Dragomir a dat lovitura în afaceri și , așa cum a dezvăluit la emisiunea „Profețiile lui Mitică”. , fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a mărturisit că a intrat în afaceri cu Alexandra, fiica lui Gigi Becali, pentru a reconstrui drumul care duce spre bulevardul unde se află atât blocurile lui, cât și ale tinerei în vârstă de 27 de ani.

„Avem un drum împreună. Gigi și-a educat foarte bine copiii. Alexandra este și frumoasă, și deșteaptă, și cuminte, și harnică ce nu s-a pomenit. Avem un drum de 21 de metri și unul a intrat cu o groapă în drumul lui Gigi și nu mai putem să intrăm în bulevardul ăsta.

Pentru că a făcut unul o groapă în drum, ai mai pomenit așa ceva? E de 35 de ani groapa făcută. Fata lui construiește lângă blocurile mele. Face niște blocuri demențiale. Trebuie umplut trei metri din groapă și făcut drum de 21 de metri.

Ca să faci drumul de 21 de metri și să umpli cu pământ, trebuie să faci un zid de beton de 200 de metri, înalt de 10 metri și în pământ de 3-4 metri. Costă 500.000 de euro. Și i-am spus lui Gigi Becali cât costă. «Nu mă, că nu costă atât».

Și am adus specialiștii la fața locului și au făcut calculul. La final, zice «Ce sunt pentru mine 500.000? Facem drumul și gata. Facem zidul. Dar să pună și ăștia care au blocuri aici că e drumul. Eu am dat pământul gratis, voi cel puțin plătiți să vă faceți drumul».

A zis să plătim împreună. «Ce sunt bă 500.000 pentru mine». Eu mă uitam la el… Pentru mine 500.000, băi fratele meu, sunt ca pentru el 50 de euro. El voia să punem bariere la drum. Are dreptate și îl susțin pentru treaba asta. Să ai bulevard, să intri într-un bulevard de 21 de metri care te duce până la lac. Să ai niște locuri unde să se plimbe lumea”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre afacerile lui Gigi Becali: „Dacă aș avea blocurile lui, aș vinde mult mai scump”

Dumitru Dragomir a vorbit despre afacerile cu Gigi Becali, mărturisind că apartamentele pe care le deține patronul FCSB sunt de-a dreptul extravagante. „El construiește lângă mine. Sunt blocurile ridicate. Părerea mea, eu dacă aș avea blocurile lui făcute, aș vinde mult mai scump.

El a pierdut, o nebunie, cu piscine… Nu știu cât vinde un apartament. De la 150.000 până la 1,5 milioane de euro. Are grozăvii, are terasă de 150 de metri. Nu, n-au făcut atât de mare, al meu are 700 de metri, al lui e mai mic, dar proporțional la preț al lui e mai scump decât al meu pentru că e grozav, are niște terase…

E o nebunie. El a riscat pentru că primăria nu-i dădea șapte, opt etaje. Becali a dat pentru fata lui și când am auzit am cumpărat și eu lângă el repede”, a mai spus Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.