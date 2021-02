Dumitru Dragomir are coronavirus deși a făcut vaccinul: ”Nu mai știu ce să cred”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunțat că are coronavirus deși a făcut vaccinul, însă a precizat că nu are niciun fel de simptom.

”Mitică”, care s-a dedicat complet afacerilor după ce a plecta de la LPF, nu poate sta departe de fotbal și a comentat în stilul său caracteristic conflictul dintre Gigi Becali și Anamaria Prodan după transferul lui Dennis Man la Parma.

Dumitru Dragomir a vorbit despre motivul pentru care sistemul de arbitraj video nu a fost introdus în România, dar și când va fi implementat acesta în țara noastră.

Deși s-a vaccinat, Dumitru Dragomir are coronavirus

Între timp, Dumitru Dragomir a luat coronavirus și nu înțelege cum este posibil acest lucru, mai ales că a făcut și vaccinul împtriva Covid-19.

”Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am Covid-19”, a declarat fostul șef de la LPF pentru prosport.ro.

”Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu’, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a mai spus Dragomir.

Supranumit ”Oracolul din Bălcești”, Dragomir a prezis faptul că Dinamo va retrograda la finalul actualului sezon dacă nu se va găsi rapid un investitor care să vină cu banii necesari pentru salvarea clubului.

Dumitru Dragomir crede că FCSB va da lovitura pe piaţa transferurilor cu Octavian Popescu, puştiul-revelaţie al roș-albaștrilor. 10 milioane de euro spune fostul şef de la LPF că e valoarea tânărului fotbalist.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a discutat și despre protestele violente care au avut loc la Washington și este de părere că Donald Trump i-a chemat pe manifestanți. El consideră că poliția ar fi trebuir să-i împuște pe unii dintre protestatari pentru a calma spiritele.

