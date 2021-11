Dumitru Dragomir, după plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB: „Gigi să își dea examenul de licență PRO. Nu vrea să se ducă la școală? Să îl pună pe Luțu!” Exclusiv

Edi Iordănescu a plecat de la FCSB în urma presiunilor patronului Gigi Becali așa cum FANATIK .

Toni Petrea pare prima variantă pentru postul lăsat liber de Iordănescu, așa cum site-ul nostru .

Dumitru Dragomir, despre scandalul de la FCSB dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu: „Substanța lui nutritivă este presa”

„În limbajul meu carnal, în ideologia marxistă, Becali a spus că liderii să-și asume răspunderea și proleteriatul să împartă profitul. La capitalism este altceva. El își asumă și toate responsabilitățile și comandă! Ăsta e capitalismul. Din punctul ăsta de vedere nu am ce să îi zic lui Becali.

S-a enervat că nu a fost băgat în seamă de presă. Substanța lui nutritivă este presa. Fără presă e un om în bătaia furtunilor. Nu am vorbit cu el dar a greșit dându-l afară pe Edi Iordănescu. Asta este convingerea mea. Dacă el crede că a făcut bine sunt banii lui și e treaba lui.

Nu! Niciodată. Nu am fost de acord cu acea clauză când a spus că Gigi Becali nu are voie să vorbească. Are voie să vorbească pentru că e patron. Nu poți să îi închizi gura nici la unul care e în pușcărie sau condamnat la moarte”.

Dumitru Dragomir nu înțelege decizia lui Gigi Becali: „Să îl dai afară după rezultatele excepționale e altceva!”

„Dar să îl dai afară după rezultatele excepționale e altceva! Îl doare la bască pe Gigi de galerie! Ce să-i facă galeria? Nu am nicio părere despre revenirea lui Toni Petrea.

Părerea mea este să își dea examenul de licența PRO și să treacă pe bancă. Nu vrea să se ducă la școală? Poate să rezolve prin Republica Moldova să își ia licența PRO și atunci…

Becali a fost întotdeauna antrenor principal cu excepția perioadei lui Pițurcă. Ar putea să facă performanță dacă aduce jucători buni. Poate să antreneze și oricine de acolo. Să îl pună pe Luțu că e loial! A fost unul dintre cele mai mari talente ale tuturor timpurilor”.

Dumitru Dragomir: „Nu putea să ia titlul Edi Iordănescu anul ăsta. CFR-ul nu mai pierde două meciuri până la final”

„Nu putea să ia titlul Edi Iordănescu anul ăsta. E prea puternică CFR-ul. Dan Petrescu s-ar putea să nu mai piardă două meciuri până la finalul campionatului. În Conference League nu au avut rezultate pentru că fotbalul românesc este foarte slab”.

„FCSB e jucăria lui Gigi Becali. E ca un copil care s-a supărat că îi iei jucăria. El se bucură că a scăpat de penalitatea de 500.000 de euro. A greșit și a vrut să greșească. Când dă de bani mulți nu îl mai interesează de un milion de euro. El vrea să vândă jucători și să nu fie pe minus. Nimeni nu poate să îl întoarcă de la o hotărâre pe care a luat-o. Nu regretă nimic în viața lui. Îl doare-n pălărie dacă ia titlul sau nu”. – Dumitru Dragomir

„Niciodată în ultimii 50 de ani nu a fost fotbalul românesc mai slab ca acum. Când a intervenit politicul s-a distrus fotbalul! Eu cred în varianta Edi Iordănescu la națională. Am mare încredere în el. Ar fi o variantă excepțională. Cred că deja are un acord cu FRF-ul”, a spus Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.